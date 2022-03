Le PSG ne laissera pas le Real Madrid s'amuser au mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions la semaine passée, le Paris Saint-Germain va tenter de se venger lors du prochain mercato estival en arrachant Aurélien Tchouaméni des mains des Merengue.

Même si le PSG et le Real ne vont plus se croiser sur les terrains européens, les deux clubs vont continuer de s'affronter en coulisses, et notamment sur le marché des transferts. Outre le dossier Kylian Mbappé, qui n’est toujours pas réglé dans un sens ou dans l’autre, Madrid et Paris vont se battre pour un autre international français, à savoir Aurélien Tchouaméni. Auteur d’une grande saison sous le maillot de l’AS Monaco, le milieu de 22 ans a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. C’est pour cette raison que le Real a coché son nom depuis plusieurs mois maintenant pour en faire le futur remplaçant de Casemiro, le Brésilien de 30 ans arrivant en bout de course.

Tchouaméni, une sorte de vengeance pour le PSG face au Real

Le Real Madrid va négocier avec Monaco pour tchouameni durant la trêve international l'accord est difficile mais possible.



Manchester United & le PSG sont également intéressé par le milieu français.



La situation actuelle à Chelsea facilite l'accord. pic.twitter.com/71gTr7aKHe — Real Madrid Univers (@Real_Univers) March 13, 2022

En discussions avec Monaco, le Real semblait être le favori dans ce dossier Tchouaméni. Mais selon les informations du site Defensa Central, le PSG pourrait venir tout chambouler dans les semaines à venir. En quête d’un énième renfort dans l’entrejeu pour se constituer la meilleure équipe possible en vue de la saison prochaine, le club de la capitale française est donc prêt à poser 40 millions d’euros sur la table des négociations. Pour arriver à ses fins, le PSG pourrait utiliser Kylian Mbappé, un ami de Tchouaméni, ainsi que ses bonnes relations avec le club du Rocher pour négocier un transfert gagnant-gagnant. Un deal qui pourrait faire du mal au Real, même si les Merengue ont déjà Eduardo Camavinga en stock pour le futur. Quoi qu’il en soit, le PSG fera donc tout pour embêter le Real et prendre sa revanche après sa sortie de route en huitièmes de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière…