PSG : Eriksen pour 13ME, c'est le black friday au mercato !

Dans : PSG.

Toujours en quête de belles opportunités sur le marché des transferts, surtout en cette période de crise du coronavirus, le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Christian Eriksen.

Depuis le début de cette saison, l’effectif du club de la capitale française affiche ses limites, et notamment en Ligue des Champions. C’est donc pour cela que Leonardo cherchera sûrement à renforcer le groupe de Thomas Tuchel en janvier prochain, histoire d’assurer une meilleure deuxième partie de saison. Avec le recrutement de Christian Eriksen en tête de gondole ? Peut-être, vu que ces dernières semaines, le nom de l’international danois est souvent revenu du côté du Parc des Princes. Remplaçant sous les ordres d'Antonio Conte à l’Inter, le milieu offensif ne sera pas retenu par les Nerazzurri lors du prochain mercato hivernal, malgré un contrat courant jusqu’en 2024. De quoi ouvrir la porte au PSG ?

Une tendance confirmée par Beppe Marotta. « Si un joueur veut quitter le club, on ne le garde pas. Christian se comporte comme un professionnel mais en janvier, nous déciderons de son avenir. Il n'y a pas de discussions avancées avec un club pour le moment, nous verrons cela dans les semaines à venir », a récemment déclaré le directeur sportif milanais. Et selon ESPN, l’ancien de Tottenham pourrait même être bradé par son club italien, puisqu’un chèque de 13 millions d’euros pourrait suffire pour acheter Eriksen. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, même si Arsenal semble le club le plus chaud sur ce dossier. Reste à savoir si les Gunners seront disposés à un offrir un salaire annuel d’au moins 14 millions d’euros à Eriksen, un joueur qui n’a toujours pas été décisif cette saison.