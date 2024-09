Le PSG ne donnera pas un centime à Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'écoutera pas la Ligue et ne donnera pas les 55 ME dues à Kylian Mbappé, affirme un journaliste proche du dossier. Rendez-vous au tribunal.

Sommé de payer les salaires et primes non versés lors des derniers mois du contrat de Kylian Mbappé, le PSG ne s’attendait certainement pas à ce que la commission juridique de la LFP, composée tout de même d’avocats ou de spécialistes du droit dans le sport, tranche nettement en faveur du footballeur. Peu importe les discussions, les promesses ou les menaces, un contrat doit être respecté si rien n’a été signé pour le faire évoluer, comme un avenant ou un nouveau contrat. Le PSG est donc prié sous huit jours de verser les 55 millions d’euros de retard de salaire et de prime qu’il doit à Kylian Mbappé. Mais comme souvent dans ces dossiers, même s’il est rarement question de tels montants, la Ligue n’a aucun pouvoir exécutoire sur cette décision, qui est surtout une recommandation. Certes, le fait de passer pour un mauvais payeur ne plait clairement pas à l’image du club parisien et à ses propriétaires qataris, mais il se peut aussi que Nasser Al-Khelaïfi en fasse une question de principe, lui qui assure que Mbappé lui a promis qu’il renoncerait à une partie ou la totalité de l’argent qu’il réclame désormais.

Seule la FIFA peut changer la donne

PSG : Mbappé par KO, Al-Khelaïfi va lui payer 55 ME ! https://t.co/uoOgCruduu — Foot01.com (@Foot01_com) September 12, 2024

Le problème ne sera en tout cas pas réglé avec cette annonce de la commission juridique, puisque selon Ben Jacobs, qui suit le dossier de près pour plusieurs médias britanniques, le PSG n’a absolument aucune intention de s’exécuter et de payer les montants demandés par le clan Mbappé. Il reste donc huit jours pour voir cet ultimatum prendre fin, et nul doute qu’à l’issue de celui-ci, si rien n’apparait sur le compte bancaire de Kylian Mbappé, alors les démarches seront entreprises par l’ancien monégasque pour porter cette affaire devant le tribunal des Prud’hommes. Une longue bataille juridique devrait ensuite s’en suivre, où chacun avancera ses arguments. Cela pourrait durer au minimum deux ans, et jusqu’à 4 ou 5 ans pour les cas les plus complexes et ramifiés.

Une seule chose pourrait faire accélérer les choses et précipiter un versement du PSG pour solder sa dette, c’est si la FIFA venait à s’emparer de l’affaire. L’instance mondiale du football peut être sollicitée, que ce soit par Ligue ou par le plaignant si jamais des démarches sont entreprises en ce sens. Et si Kylian Mbappé parvient à faire comprendre à la FIFA que son contrat n’a pas été respecté, alors là des interdictions de transferts ou même une privation de participation aux compétitions internationales, peuvent être prononcées. De quoi faire accélérer la machine car, malgré son désir de ne ne pas froisser les grands clubs, la FIFA a aussi déjà tapé fort quand des malversations étaient prouvées.