Le PSG n’est plus un pigeon, Naples s’énerve

Naples verrait d’un très bon oeil le départ de Victor Osimhen afin de renflouer ses caisses mais aucun club européen n’est prêt à payer sa clause libératoire, pas même le PSG. De quoi frustrer le club italien.

Neuvième de Série A, Naples ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Conséquence directe, Aurelio de Laurentiis doit renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ce n’est pas avec Khvicha Kvaratskhelia que Naples a l’intention de se refaire mais plutôt avec Victor Osimhen, pour qui la porte est grande ouverte. Le nouvel entraîneur Antonio Conte n’est pas opposé au départ de l’international nigérian et a déjà identifié son potentiel successeur : Romelu Lukaku, disponible pour (seulement) 45 millions d’euros en provenance de Chelsea. Mais avant de pouvoir se lancer sur le recrutement de l’attaquant belge, Naples doit régler le dossier Victor Osimhen et ce n’est pas une mince affaire.

L’ex-attaquant de Lille dispose d’une clause libératoire estimée à 130 millions d’euros et le Napoli serait heureux de voir un club européen bondir sur l’opportunité de recruter l’attaquant de 25 ans. Problème, parmi les clubs intéressés par Victor Osimhen, aucun n’a l’intention de payer une telle somme pour le recruter. Le PSG, Arsenal ou encore Chelsea et des clubs saoudiens sont à l’affût et prêts à bondir sur l’ancien buteur de Charleroi, mais certainement pas à un tel tarif. De quoi agacer le sulfureux Aurelio de Laurentiis, qui a refusé l’été dernier des propositions avoisinant les 150 millions d’euros en provenance de l’Arabie Saoudite après la saison historique de Naples, champion d’Italie en 2023.

Les clubs intéressés attendent désormais de voir si le dirigeant du club transalpin sera prêt à revoir ses exigences à la baisse en négociant un transfert de Victor Osimhen pour une somme moins importante que sa clause libératoire. Pour l’instant, cela ne semble pas être le cas et tout le monde est donc dans une impasse dans ce dossier.