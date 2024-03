Le PSG n'a qu'un seul obstacle au Barça, il a 16 ans

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pour la première fois de son histoire, le PSG est le grand favori de sa confrontation contre le FC Barcelone. La jeune équipe catalane semble trop tendre sur le papier. Pour Ludovic Giuly, ce Barça manque clairement d'une star mondiale.

Le FC Barcelone, un bon tirage pour le PSG en quart de finale de la Ligue des champions. C'est la conclusion d'un grand nombre de journalistes des deux côtés des Pyrénées. Face au colosse Manchester City, aux très solides Real Madrid et Bayern Munich, le Barça fait presque figure de petit poucet. Le club catalan connaît une saison difficile sur le plan sportif. Il a perdu beaucoup de joueurs sur blessure, alignant souvent un onze très jeune sur le terrain. En face, le PSG est guidé par Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs et buteurs d'Europe. Un joueur que ne possède pas le Barça.

Le Barça n'a pas son Mbappé

C'est là que le bât blesse pour le FC Barcelone. Porté par Lionel Messi pendant plus de 15 ans, avec parfois l'assistance de grands attaquants comme Luis Suarez et Neymar, le Barça n'a plus de stars mondiales au sein de son effectif. Selon Ludovic Giuly, cet élément risque de faire basculer la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone. Le génie et le talent d'un Kylian Mbappé manque au FC Barcelone. Robert Lewandowski n'a pas cette stature selon Giuly. L'ancien parisien et barcelonais ne voit qu'un Barcelonais capable de réaliser de pareils exploits : Lamine Yamal (16 ans).

« Le Barça n’a pas un crack comme Mbappé, ça peut faire la différence » : Ludovic Giuly analyse PSG-Barcelone

➡️ https://t.co/gL05Xw5Dsx pic.twitter.com/vFwEnVEmH7 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 15, 2024

« Ce qui manque aujourd’hui à Barcelone, c’est une star. Dans toutes les générations, il y a eu un phénomène alors oui aujourd’hui le phénomène a 16 ans (Lamine Yamal), mais il en faut un deuxième. En Espagne, on dit « El Fenomeno », « El Crack », ils n’ont pas encore ça. Le Barça a des bons joueurs mais il n’a pas un crack comme Mbappé et ça peut faire la différence », a t-il analysé dans Le Parisien. Si Kylian Mbappé est un joueur important pour faire basculer le destin d'une rencontre, rappelons que le football reste un sport collectif. Qui de mieux que le FC Barcelone pour savoir gagner à 11 avec un plan de jeu parfait ? Xavi, fils spirituel de Pep Guardiola, devra créer l'animation parfaite pour contrer Kylian Mbappé et le PSG.