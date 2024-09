Le PSG n'a qu'un avant-centre et il s'énerve

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Auteur d'un but contre Rennes, Kang-In Lee a récompensé le choix de Luis Enrique de le titulariser en 9. Néanmoins, cette option tactique est-elle durable pour le PSG ? Bixente Lizarazu en doute fortement.

Depuis la première journée contre Le Havre, le PSG et Luis Enrique sont dans une profonde réflexion : qui peut occuper la pointe de l'attaque parisienne ? Un débat contraint par la sérieuse blessure de Gonçalo Ramos à la cheville. Le Portugais avait un boulevard pour planter un maximum de buts cette saison. Son absence de trois mois oblige Luis Enrique à tenter des paris en attaque. En numéro 9, il a déjà essayé les options Marco Asensio, sa préférée, et Désiré Doué. Vendredi soir contre Rennes, ce fut au tour de Kang-In Lee d'occuper ce rôle en l'absence d'Asensio blessé.

Rien n'égalera Ramos en 9

Un choix qui a plus ou moins porté ses fruits. Le Coréen a inscrit un but contre le Stade Rennais. Une vraie réalisation de renard puisqu'il a repris de la tête une frappe de Barcola repoussée par le poteau. Mettre Kang-In Lee à la pointe de l'attaque sera t-il suffisant pour les grandes échéances en Ligue des champions et le déplacement à Arsenal mardi notamment ? Bixente Lizarazu en doute. Le consultant de TF1 salue l'initiative de Luis Enrique mais, au risque d'inquiéter les supporters parisiens, il estime que le PSG ne peut concurrencer les autres grosses écuries avec une telle composition.

"Pour moi le vrai numéro 9 c'est Ramos."@BixeLizarazu évoque le rôle de numéro 9 au sein de du Paris-Saint-Germain. pic.twitter.com/3paRtDxPZW — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 29, 2024

« Je n’aime pas les faux numéros 9, je préfère les vrais numéros 9. Je trouve que City est bien meilleur avec Haaland, un vrai 9. Paris doit se débrouiller puisque pour moi le vrai spécialiste c’est Ramos. Ils se débrouillent avec Asensio qui n’est déjà pas un vrai 9, avec Doué qui ne l’est pas, avec Kang-In Lee qui ne l’est pas non plus. C’est un très très bon footballeur Kang-In Lee, il faut qu’il s’habitue au PSG, et un très bon footballeur peut jouer un peu partout. Mais, le très haut niveau c’est la spécialisation. Son vrai poste ce n'est pas avant-centre, il dépanne mais ça se limite à ça », a t-il analysé dans Téléfoot. De quoi faire regretter au PSG de n'avoir pas su attirer un avant-centre supplémentaire cet été.