Le PSG n'a pas mis 50 millions en l'air, Rennes le jure

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue à 50 millions d'euros du PSG, Désiré Doué n'a pour le moment pas convaincu. Mais l'ancien rennais est jeune, et possède un potentiel incroyable selon ses ex-coéquipiers.

Le PSG n’a pas transformé son secteur offensif cet été, acceptant même de se passer de Kylian Mbappé sans vraiment remplacer numériquement le meilleur buteur de son histoire. Un choix qui a beaucoup fait sourciller, même si pour le moment, l’équipe fait plus que tenir la route et répond aux attentes. Ce sera bien évidemment à juger dans les moments chauds de la saison, et en espérant que la tactique de Luis Enrique, et sa volonté de faire progresser un groupe jeune, plus homogène et plus solidaire, soit payante. Parmi les rares recrues de l’été, beaucoup de questions se posent sur Désiré Doué, qui ne semble pas à sa place au poste d’ailier, force les choses et n’apporte finalement que peu de rythme et de bons choix.

Désiré Doué a un parrain au PSG

Des réglages à trouver mais rien d’inquiétant aux yeux de Luis Enrique, persuadé qu’il va trouver le moyen de tirer le meilleur du grand espoir du Stade Rennais. C’est d’ailleurs Rennes qui arrive au Parc des Princes ce vendredi soir, et son ancien coéquipier Ludovic Blas a en quelque sorte rassuré les supporters du PSG. Pour l’ancien nantais, Désiré Doué ne peut qu’exploser à Paris étant données ses qualités incroyables. « C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire. Un jeune bourré de talent. En espérant que tout se passe bien pour lui, qu’il arrive à jouer le plus possible. J’ai envoyé quelques messages à Randal Kolo Muani pour qu’il le prenne sous son aile. Quand on arrive dans un grand club, ça ne doit pas être évident mais il a du caractère, il n’a pas froid aux yeux, je ne me fais pas de souci pour lui », a livré le meneur de jeu du club breton, persuadé que quand l’alchimie sera trouvée, alors que le PSG ne regrettera pas d’avoir mis 50 millions d’euros sur la table cet été pour s’offrir un joueur qui a appris être le leader technique de son équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DD14 (@desire.doue)

A Paris, le Franco-Ivoirien doit en revanche apprendre à être l’un des nombreux maillons d’une équipe qui aime garder le ballon, et ne favorise pas forcément les exploits individuels dont il était friand à Rennes. Une période d’adaptation qui lui réussira au final, n’en doute pas une seule seconde Ludovic Blas, qui espère tout de même que le réveil de Désiré Doué ne se fera pas ce vendredi soir. Cela ne devrait pas être le cas, l’international espoirs français étant touché à la cheville et toujours à l’infirmerie ces derniers jours.