Le PSG met officiellement Mbappé aux enchères ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est parti pour la vente de Kylian Mbappé. Le PSG a déjà reçu une proposition ferme et plusieurs intérêts et annonce sa volonté de le céder sans aucune pitié et au plus offrant. Le champion de France sera sans pitié.

La fin du mois de juillet va être bouillante à Paris, car un transfert impensable est en train de se préparer. Le Paris SG ne veut pas continuer une saison de plus avec Kylian Mbappé, et ce n’est pas son niveau sportif qui est en cause. Sa volonté de ne pas prolonger et de partir libre en juin 2024 irrite au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi, qui a mis son attaquant dos au mur. C’est soit une prolongation, avec des propositions colossales faites par le PSG, soit un départ cet été. Et pour montrer que la deuxième option était très sérieuse, le champion de France se veut à l’écoute des offres qui seront faites, et les regards ne se tournent pas forcément vers le Real Madrid.

Prêt, échange, transfert, le PSG est chaud

Le média anglais Sky Sports se penche en longueur sur le dossier qui met toute l’Europe, et même toute la planète football, en suspens. En effet, alors qu’il y a encore quelque semaines, il ne faisait aucun doute que Kylian Mbappé continuerait sagement sa saison au PSG avant de décider de son avenir, désormais la tendance s’est sacrément inversée. Le PSG fait tout ce qu’il peut pour lui montrer la sortie et ne pas perdre la face dans ce dossier, c’est à dire le vendre contre une belle somme d’argent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et pour Sky Sports, le PSG a tout simplement mis Kylian Mbappé aux enchères. Cela veut dire qu’aucune offre ne sera sous-estimée, et que plusieurs possibilités seront étudiées pour récupérer quelque chose de son international français. Même si un transfert sec sera privilégié, un prêt ou un échange de joueurs ne sera pas repoussé, signe que Nasser Al-Khelaïfi ouvre grand la porte. Le média explique que le club francilien a fait passer le message que la concurrence devait être totale pour s’offrir son numéro 7. Et surtout, que le PSG n’attache « aucune importance » au club qui finira par l’acheter, et que si cela ne tenait qu’à lui « il n’accepterait que la plus grosse enchère ». Un constat fait « sans émotion, juste pour le business », martèle Sky Sports, pour qui le cap du coup de bluff a été dépassé.

Le Real a zéro confiance en Mbappé

Cela se prouve avec l’offre de 300 millions d’euros de la part d’Al-Hilal qui a été acceptée et le club saoudien a ainsi été autorisé à discuter directement avec Mbappé, sans pour le moment avoir le moindre retour du joueur. Pour faire monter les enchères, le PSG a assuré avoir reçu des marques d’intérêts et une volonté de faire une offre en provenance de clubs d’Italie, d’Angleterre et d’Espagne, même si aucun club ne pourra s’approcher de ce que propose Al-Hilal. Enfin, concernant le grand favori qu'est le Real Madrid, il est également précisé d’Angleterre que le club espagnol se méfiait particulièrement de cette situation délicate, et n’avait absolument aucune assurance de récupérer gratuitement l’international français au mois de juin 2024. Malgré une situation en théorie favorable, la Maison Blanche a une confiance en Mbappé qui « est proche de zéro » après l’épisode de l’été dernier.