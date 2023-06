Le PSG met le paquet pour Harry Kane, le Real applaudit

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En quête d'un numéro 9, le PSG a jeté son dévolu sur Harry Kane. L'Anglais est proche de rejoindre le club de la capitale, ce qui facilite les affaires du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé.

L'un des gros chantiers du PSG cet été, outre la recherche d'un nouvel entraîneur, est la priorité de recruter un attaquant de pointe. Le trio Messi, Neymar et Mbappé n'a pas fonctionné. Paris souhaite avoir un numéro 9 de métier et Harry Kane est la piste la plus sérieuse. Sauf que l'Anglais est également scruté par le Real Madrid qui a besoin de remplacer Karim Benzema. Les deux mastodontes du football européen sont sur le même joueur mais pourraient se mettre d'accord pour le bien de tout le monde. Selon les informations de Don Balon, le Real Madrid n'est pas contre l'idée de laisser Harry Kane rejoindre le PSG. Cela pourrait permettre aux Parisiens de vendre plus facilement Kylian Mbappé aux Merengue si son remplaçant est trouvé.

Kane à Paris, la stratégie du Real pour récupérer Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

Le média espagnol explique que si Paris recrute Kane, les dirigeants pourront plus facilement vendre Mbappé cet été ou le laisser partir libre le suivant. La stratégie du Real Madrid est donc de faire en sorte que le PSG s'offre les services du buteur de Tottenham pour ensuite faciliter l'arrivée de Kylian Mbappé à la Maison Blanche. Pour le moment, le Real Madrid n'a que Joselu en attaquant de pointe. Un joueur bon pour la Liga mais trop insuffisant pour la Ligue des Champions qui est un objectif concret pour Florentino Pérez. L'avenir de Kane et celui de Mbappé est donc indirectement lié. Le PSG est également sur le dossier d'autres recrues offensives comme Bernardo Silva tandis que les Espagnols sont intéressés par Kai Havertz. Le mercato estival risque d'être particulièrement animé dans les prochaines semaines.