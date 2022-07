Le PSG met Benzema dans un fauteuil au Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Real Madrid jusqu’en 2023, Karim Benzema devrait prolonger son contrat. Mais avant de se réengager, l’attaquant français tient à poser ses conditions. Lui qui se retrouve en position de force grâce à l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Après les arrivées du défenseur central Antonio Rüdiger et du milieu Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid ne devrait plus animer le marché des transferts. Le champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions estime ces retouches suffisantes pour la saison prochaine. Et tant pis si le club madrilène a échoué dans sa tentative pour le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Le Real Madrid n’a pas l’intention de recruter un nouvel attaquant cet été. Il s’agirait d’une décision de la direction, ou d’une exigence de Karim Benzema…

🤩 Karim Benzema régale déjà à l'entraînement ! pic.twitter.com/LejuQo8vna — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 22, 2022

En effet, le média El Nacional revient sur la situation contractuelle du Français. L’avant-centre des Merengue a entamé la dernière année de son bail et ses dirigeants tentent logiquement de le prolonger afin d’éviter son départ libre l’an prochain. Une situation favorable pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui aurait demandé à ses supérieurs de ne pas recruter un nouvel attaquant. KB9 n’aurait pas forcément peur de la concurrence. Mais l’international tricolore tient à disputer le plus de matchs possibles, à commencer par les plus gros rendez-vous de la saison à venir.

Le PSG toujours revanchard

Compte tenu de son statut, le joueur aux 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière est forcément écouté. Car en plus de son statut d’intouchable, le Paris Saint-Germain représente une menace sur ce dossier, ajoutent nos confrères, qui croient savoir que Karim Benzema a déjà refusé une offre parisienne ces derniers mois. Il faut dire qu’après le feuilleton Kylian Mbappé, arracher le meilleur buteur du Real Madrid serait la meilleure des vengeances pour les Parisiens.