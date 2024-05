Le PSG lui pique un joueur, Chelsea est mort de rire

Dans : PSG.

Le mercato du PSG n'a clairement pas été une réussite l'an dernier, mais il y a un joueur qui n'a pas convaincu malgré un gros effort financier réalisé. Et le concurrent du Paris SG à l'époque est soulagé d'avoir laissé Manuel Ugarte partir en France.

Il est toujours très facile de juger les mercatos réalisés avec un an de recul. Le PSG pensait très clairement avoir frappé fort l’an dernier en recrutant des joueurs comme Marco Asensio, Randal Kolo-Muani, Milan Skriniar ou Gonçalo Ramos. Force est de constater que les joueurs cités n’ont pas su apporter autant que voulu par le club de la capitale. Il y a même un joueur qui a signé, réalisé des débuts tonitruants, avant de s’éteindre progressivement et d’être poussé vers la sortie. Il s’agit de Manuel Ugarte, qui était un joueur très suivi du côté du Sporting Portugal il y a un an de cela, et a représenté une nouvelle très grosse vente de la part des Lisboètes. A la lutte avec Chelsea, le PSG a du débourser 60 millions d’euros pour faire venir l’Uruguayen, afin d’avoir un joueur d’impact devant la défense. Malheureusement, un an plus tard, Ugarte est cité très proche de l’Atlético de Madrid, et Luis Campos espère surtout boucler un prêt avec une option d’achat raisonnable pour se défaire de Manuel Ugarte.

Chelsea a mis 200 ME sur deux milieux

L’actualité du milieu de terrain a en tout cas eu de l’écho du côté de Chelsea, selon Football London. Le site spécialisé sur l’actualité des clubs de Londres souligne que si les Blues ont souvent été accusés de se planter lourdement au mercato, ils peuvent se féliciter d’avoir eu le flair de ne pas insister pour l’Uruguayen, qui s’est montré bien décevant cette saison. Car jusqu’au dernier moment, Chelsea a tenté de remporter ce bras de fer avec le PSG, avant de finalement s’incliner. Finalement, en lâchant plus de 200 millions d’euros pour Enzo Fernandez et Moises Caicedo, les Blues n’ont pas forcément fait les affaires du siècle non plus, mais visiblement, le fait de ne pas avoir recruté Manuel Ugarte est considéré comme un soulagement à Londres.