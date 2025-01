Le PSG insulte Aston Villa en plein mercato

Dans : PSG.

Le PSG tente de frapper fort sur le mercato, tout en se débarrassant de ses joueurs inutilisés. Le combo n'est pas du tout gagnant du côté d'Aston Villa.

De grosses surprises en attaque cet hiver au PSG ? Malgré l’assurance affichée de sa satisfaction concernant l’effectif qu’il a à sa disposition, Luis Enrique ne doit pas tenir le même discours en coulisses. Nasser Al-Khelaïfi fait le forcing avec Naples pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia avec une offre d’environ 70 millions d’euros, et l’idée de recruter un avant-centre pour remplacer un Randal Kolo-Muani poussé dehors, est toujours dans l’air. Le PSG a ciblé Jhon Duran, qui marche sur l’eau avec Aston Villa. Le club de Birmingham a décidé de blinder son attaquant colombien, qui a longtemps été considéré comme un fiasco et était en vente il y a peu pour 20 millions d’euros. Mais depuis un an, les buts s’empilent et Aston Villa est en Ligue des Champions, preuve que le football va très vite.

L'offre avec Kolo Muani, ça ne passe pas du tout

Cela n’empêche pas le PSG de tenter sa chance, puisque le Daily Mail annonce que les deux clubs discutent d’un transfert, ou surtout de la volonté des dirigeants parisiens d’envoyer Kolo-Muani à Birmingham pour faire baisser le prix de Jhon Duran. Gros problème de base, le club d’Unai Emery ne veut pas le vendre, sauf en cas d’offre impossible à refuser, c’est à dire au-delà de 85 millions d’euros. Selon GiveMeSport, le club français a tout de même tenté sa chance, en proposant une petite somme d’argent en plus de Kolo-Muani, pour récupérer le Colombien. Les dirigeants d’Aston Villa ont pris cette offre comme une claque, estimant que l’addition entre l’attaquant parisien et le montant n’atteignait même pas 60 millions d’euros.

Une proposition qui a clairement braqué les dirigeants des Villans, pour qui la valeur de Kolo Muani est en chute libre, et ne permet pas un échange avec Duran, sauf à mettre le paquet financièrement à côté. Le PSG aurait aussi évoqué la possibilité d’envoyer Marco Asensio, un joueur dont le profil plait à Unai Emery, mais pas au point de perdre son attaquant vedette pour l’avoir. Une véritable impasse et des dirigeants anglais vexés par les idées de recrutement des Parisiens, qui vont avoir du mal à faire de très bonnes affaires cet hiver s’ils veulent inclure les joueurs poussés dehors.