Le PSG implose, Dembélé en guerre contre Luis Enrique

Par Guillaume Conte

A la peine en Ligue des Champions, le PSG devient moribond en Ligue 1. Les attitudes ne trompent pas, et pour un journaliste suiveur du Paris SG, le message de Luis Enrique auprès d'une partie du vestiaire ne passe plus.

La discussion franche dans l’intimité du vestiaire du PSG cette semaine n’a visiblement rien changé à la situation du club de la capitale. Toujours aussi inefficace offensivement, Paris n’avance pas, et le mal qui ne touchait que la Ligue des Champions jusqu’à présent, est en train de s’étendre à la Ligue 1. Certes, Paris a encore de l’avance et il n’est pas dit que ses poursuivants fassent carton plein ce week-end. Mais le visage affiché à Auxerre, avec un 0-0 certes en raison d’un Donovan Léon inspiré dans les cages icaunaises, met aussi en relief des problèmes récurrents. Tant sur le plan sportif que comportemental, car un joueur comme Bradley Barcola ne semble plus aussi libéré qu’en début de saison, quand il volait sur les défenses adverses. Et que dire d’Ousmane Dembélé, visiblement puni avec ce statut de remplaçant qui perdure, et une entrée qui confirme surtout son mal-être.

Dembélé, Luis Enrique l'a perdu contre Arsenal

Un ressentiment qui a bien évidemment été noté et souligné par les suiveurs du match sur place, et pour qui l’ancien barcelonais a complètement perdu le fil de sa saison. Depuis sa mise à l’écart pour le match contre Arsenal, dans ce qui était clairement une sanction de la part de Luis Enrique. « Évidemment, il a du déchet et rate beaucoup de choses. Mais l’an dernier, il était moteur sur le terrain et au niveau de l’attitude positive. Depuis l’histoire d’Arsenal, ce que dégage Dembélé est hallucinant. Son comportement a changé, sa nervosité, sa frustration, il n’y a plus aucun regard entre les deux hommes. C’est frappant sur ce qu’il se passe actuellement au PSG. Ce qu’il s’est passé à Arsenal a été mal vécu par Dembélé mais aussi par une partie du groupe. On est dans l’incompréhension de la part de certains cadres sur la rigidité de Luis Enrique, et notamment concernant Ousamne Dembélé, qui est jugé comme indispensable par le vestiaire », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe Giovanni Castaldi, pour qui le vestiaire est en train de fissurer et le traitement de Dembélé par Luis Enrique en est l’un des points centraux. Pas très rassurant à l’heure où l’attaque du PSG est famélique, et que l’avenir européen se jouera la semaine prochaine contre Salzbourg.