Le PSG flashe sur un défenseur de l'Equipe de France

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après avoir recruté Willian Pacho, le PSG aimerait recruter un nouveau défenseur central l’été prochain. Selon la presse espagnole, Luis Campos est un fan de Loïc Badé, nouvel habitué à l’Equipe de France.

Taulier de l’Equipe de France olympique dirigée par Thierry Henry l’été dernier, Loïc Badé est dans un très bon moment de sa carrière. Du haut de ses 24 ans, l’ancien joueur de Lens et de Rennes s’est stabilisé au FC Séville, où il enchaine les bonnes prestations au point de devenir un habitué en Equipe de France, où il a pris part à deux rassemblements. Didier Deschamps aime l’état d’esprit du joueur, en plus de ses qualités de pur défenseur au gabarit imposant et au physique impressionnant. Les caractéristiques de Loïc Badé ne laissent pas non plus insensibles les dirigeants du Paris Saint-Germain, si l’on se fie aux informations du journal Sport.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loïc Badé 22 (@l.bade28)

Et pour cause, le média espagnol affirme que le natif de Sèvres est l’un des défenseurs centraux ciblés par le club de la capitale dans l’optique du prochain mercato estival. Après avoir recruté un défenseur central gaucher avec Willian Pacho l’été dernier, le champion de France en titre aimerait combler un besoin avec un défenseur droitier, afin de faire souffler Marquinhos. Le profil de Loïc Badé plait beaucoup à Luis Campos, qui pourrait en faire sa priorité lors du prochain mercato si cette piste venait à être validée par Nasser Al-Khelaïfi et par Luis Enrique, lequel a le dernier mot en période de mercato au PSG.

Le PSG est très intéressé par Loïc Badé

La concurrence sera néanmoins très forte car les performances de Loïc Badé à Séville ne passent pas inaperçues. Barcelone, Liverpool ou encore le Bayern Munich sont également à l’affût, prêts à faire une offre pour celui que Séville avait acheté seulement 12 millions d’euros à Rennes. La question est maintenant de savoir si Loïc Badé voudra quitter le club andalou l’été prochain, alors que son bail expirera seulement en 2029. Si tel était le cas, le PSG aurait alors une belle carte à jouer pour récupérer celui qui a sans doute un sentiment de revanche vis à vis de la Ligue 1 après son passage laborieux pour ne pas dire raté du côté de Rennes. En tout cas, le prix fixé par Séville est pour l’instant un secret mais sa clause libératoire est de 50 millions d’euros. Un tarif proche de celui de Pacho sur lequel le Paris SG pourrait s’aligner sans mal.