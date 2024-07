Le PSG fait une grave erreur avec Kimmich

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut boucler de nouvelles recrues dans les prochains jours. Le profil de Joshua Kimmich ne passe pas inaperçu dans la capitale française.

A Paris, les fans et observateurs commencent à s'impatienter. Alors que la reprise de l'entrainement pointe le bout de son nez, seul Matvey Safonov a rejoint les rangs franciliens. Le flou autour des droits tv est la principale raison de ce retard dans les plans franciliens. Mais nul doute que Luis Enrique et Luis Campos ont déjà avancé dans pas mal de dossiers. Malgré tout, certains restent difficiles à boucler, comme celui de Joao Neves. Benfica ne veut pas le vendre, sauf si un club paye sa clause de 120 millions d'euros. Un prix jugé exorbitant par le PSG, qui ne souhaite pas faire pareille folie. Compte tenu de la situation au milieu de terrain, la direction francilienne place ses pions dans d'autres dossiers. Et Joshua Kimmich apparait comme une option crédible. Des contacts sont même établis pour le convaincre de signer.

Kimmich, attention à la grosse erreur

Il est quasiment certain que Kimmich quittera le Bayern cet été, à un an de la fin de son contrat. Le joueur allemand ne manque pas de prétendants. Le Barça, Manchester City ou encore le PSG sont donc intéressés. Les échos de ces derniers mois n'allaient pas dans le sens des Franciliens. Le joueur ne privilégiait en effet pas une venue en Ligue 1. Mais les choses pourraient donc changer. Cependant, pour certains observateurs, le Paris Saint-Germain ne devrait pas forcer avec des joueurs qui n'ont pas envie initialement de venir. Ce n'est pas Mathieu Faure qui dira le contraire. Sur son compte X, le consultant a en effet indiqué, notamment en répondant à un commentaire sur Crysencio Summerville : « Le souci se situe plutôt dans l’intérêt de Kimmich pour le PSG. Je préfère toujours des mecs qui ont envie de venir que des types qui n’ont pas envie de t’écouter et avec qui tu vas perdre du temps à faire la cour pendant 3 mois pour rien ». Reste à savoir si Paris forcera ou non avec l'international allemand, récemment éliminé de l'Euro 2024.