Le PSG et Monaco vers le double échange du siècle

Rivaux en Ligue 1, le Paris SG et l'AS Monaco entretiennent des rapports cordiaux au moment du mercato. Cet hiver, les deux formations visent chacun deux attaquants au sein de l'autre club. Ces quatre transferts pourraient bien aboutir en même temps.

On dit souvent qu'il ne faut pas vendre ses meilleurs éléments à un club du même championnat pour ne pas le renforcer. Mais, l'AS Monaco n'écoute pas vraiment ce conseil et privilégie souvent sa santé financière. Sur la dernière décennie, le Paris SG n'a pas eu à s'en plaindre avec le transfert de Layvin Kurzawa en 2015 mais surtout celui de Kylian Mbappé en 2017. Phénomène de précocité à Monaco, il est arrivé à Paris sous forme de prêt avant que l'achat de 180 millions d'euros ne soit réglé l'été suivant. Une réussite que les Parisiens aimeraient reproduire dans les prochains mois avec deux autres talents du Rocher : Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir.

Akliouche-Ben Seghir contre Kolo Muani-Asensio ?

Obtenir l'international Espoirs français ainsi que le Marocain, ce ne sera pas simple malgré le talent et les contacts de Luis Campos à Monaco. Cependant, ces deux dossiers seront peut-être facilités par la gestion de deux Parisiens en difficulté : Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Luis Enrique n'a pas hésité à les écarter dans les derniers matchs de 2024. Le Français et l'Espagnol restent des joueurs cotés et appréciés de nombreux clubs. L'AS Monaco en fait partie, espérant les recruter en prêt dès janvier.

🚨 L’AS Monaco va proposer un prêt au PSG pour Randal Kolo Muani. 👀⏳@RomainCG75 🗞️ pic.twitter.com/rwh55NA6iS — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 23, 2024

Selon le compte d'infos sur X PSG-Inside Actu, un double échange entre les Parisiens et les Monégasques n'est pas exclu. « Les négociations sont en cours, et bien que les dossiers puissent être traités séparément, il est possible que des accords croisés soient envisagés pour faciliter les transactions. Les deux clubs cherchent à renforcer leurs effectifs respectifs pour la deuxième moitié de la saison, et ces échanges pourraient s’avérer bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Reste à savoir si les dossiers vont se conclure pour ce mercato d'hiver ou ça ira jusqu'au mercato d'été », écrit-il sur le réseau social d'Elon Musk. Au regard du potentiel et de la trajectoire des joueurs concernés, difficile de ne pas y voir une excellente opération surtout pour le PSG.