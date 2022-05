Le PSG et Mbappé au Qatar, l'UNFP sous le choc

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera pas mal représenté lors de la cérémonie des Trophées UNFP prévue le 15 mai prochain. Kylian Mbappé devrait rafler à lui tout seul pas mal de récompenses.

Le PSG en a bientôt fini avec sa saison. Encore trois matchs de Ligue 1 et les stars franciliennes pourront souffler. Enfin pas totalement. En effet, un court déplacement de deux jours est prévu au Qatar du 15 au 16 mai, soit quelques heures après la rencontre face à Montpellier qui se disputera le samedi 14 mai dans la soirée. Au programme, une série d’événements avec les partenaires qataris du PSG comme Ooredoo, Qatar Airways ou encore Qatar Tourism. Ce sera d'ailleurs la première fois depuis 2019 que le club de la capitale se rend au Qatar. Problème, ce déplacement du PSG intervient le même jour que la remise des Trophées UNFP, organisée le 15 mai. Forcément, du côté de l'organisation de l'événement, ça ne passe pas, surtout que Kylian Mbappé devait être la tête d'affiche.

L'UNFP déçu par le PSG

Nos 3⃣ Parisiens nommés aux Trophées @UNFP !



▫️ @KMbappe - 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭

▫️ @gigiodonna1 - 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭

▫️ @nunomendes_25 - 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭



🏆 #TrophéesUNFP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 4, 2022

Pour l'UNFP, cette soirée de récompenses est une soirée phare. Un rendez-vous incontournable. Et ne pas avoir les stars du PSG, ça fait tache... Interrogé par Le Parisien, le président de l’UNFP, Philippe Piat, n'a pu cacher sa déception, mettant en cause la manière dont le club francilien a fait les choses : « On a appris cette absence avec beaucoup de désappointement il y a 48 heures. Nous sommes déçus. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG mais il y a peu d’espoirs. Nous tenterons au moins de monter un duplex. Mais on peut regretter la manière dont ça se passe car la date est connue depuis longtemps. C’est un peu gênant ». Pas de quoi forcément améliorer l'image du PSG cette saison. Pour rappel, la soirée des Trophées UNFP concernera Kylian Mbappé, nommé pour le titre de meilleur joueur, Gianluigi Donnarumma, nommé pour le meilleur gardien et Nuno Mendes, nommé pour le meilleur espoir de Ligue 1. Pour ne rien arranger, la cérémonie sera même privée de la section féminine du PSG, qui disputera en même temps sa finale de Coupe de France contre Yzeure.