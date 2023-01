Rayan Cherki au PSG, la catastrophe assurée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est très chaud pour recruter Rayan Cherki en provenance de l’OL durant ce mercato hivernal. Un transfert mal vécu à l'OL, tout comme au PSG.

Désireux de trouver un attaquant afin de combler le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Rayan Cherki. Personne ne l’avait vu venir, mais le champion de France en titre a fait du prodige de l’Olympique Lyonnais sa priorité durant cette fin de mercato hivernal. Il faut dire que malgré sa faible expérience en Ligue 1, Cherki coche les cases de la recrue idéale ciblée par le PSG dans cette fin de mercato : il peut jouer dans le couloir droit de l’attaque et a les caractéristiques recherchées du « faux pied » capable de rentrer sur son pied gauche pour frapper ou centrer.

Si il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supp , club ,staff,joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL ,

Merci à l’Equipe ne ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui! pic.twitter.com/oFlwgixFnn — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

Flatté par l’intérêt du PSG pour sa pépite, Jean-Michel Aulas n’a pas fermé la porte à un départ de Cherki dans la capitale française, un transfert qui démontrerait une fois de plus le manque d’ambitions des Gones sur le marché des transferts. C'est ce qu'affirme le quotidien L'Equipe, même si, encore une fois ce jeudi matin, le président de l'OL a démenti fermement toute intention de vendre son gaucher. La preuve, selon JMA, Cherki ne ferait que cirer le banc du PSG s'il devait signer dans la capitale.

Cherki, un choix qui interloque au PSG

Mais si l’on se place du point de vue du Paris Saint-Germain, le potentiel transfert de Rayan Cherki peut aussi étonner. Ancien joueur du club parisien, Laurent Fournier se demande quel message serait envoyé aux « Titis » formés à Paris en cas de transfert d’un jeune en post-formation comme c’est le cas de Rayan Cherki. « Je ne mets pas en cause les qualités de Cherki mais je pense à la formation du Paris Saint-Germain. Quel message vous envoyez aux jeunes parisiens en allant chercher un joueur de la formation lyonnaise, qui va prendre la place d’un jeune joueur du PSG ? En plus, je ne pense pas que cela devrait être l’objectif de Paris de recruter devant car il y a assez de qualités avec Neymar, Messi et Mbappé. Pour gagner une Ligue des Champions, il faut être plus serein derrière et donc selon moi, il faudrait plutôt aller chercher un défenseur central car sans renfort derrière, vous ne pourrez jamais gagner la Ligue des Champions » a estimé Laurent Fournier, qui ne remet pas en cause le talent de Rayan Cherki mais pour qui il est clair que le meneur de jeu de l’OL n’aurait pas du être la priorité du PSG durant ce mercato hivernal. Surtout que son temps de jeu ne risque pas d'être énorme à Paris avec les superstars qui sont devant lui. Un transfert perdant à tous les niveaux pour le Paris SG ?