Le PSG et Marquinhos, c'est la galère

Par Corentin Facy

Lors du prochain mercato estival, le PSG ne s’interdit pas de se débarrasser de Marquinhos. Malgré son statut de capitaine, l’international brésilien ne fait plus l’unanimité au sein du club.

Alors que le Paris Saint-Germain va perdre son vice-capitaine en la personne de Kylian Mbappé l’été prochain, Luis Enrique et Luis Campos songent également à faire partir le taulier n°1 du vestiaire. Au club depuis plus de dix ans, Marquinhos ne fait plus l’unanimité au sein du club de la capitale. L’été dernier, le PSG a commencé à se séparer des joueurs habitués aux échecs européens depuis de longues années à Paris tels que Neymar ou encore Marco Verratti. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, Marquinhos pourrait être le prochain sur la liste.

Marquinhos est le nouveau Neymar, le PSG le vire cet été https://t.co/DKs7gvLnnk — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2024

« Le Paris Saint-Germain songe bien à un départ de Marquinhos cet été. La direction parisienne voudrait faire table rase du passé et avancer sur leurs nouveaux projets. Toutefois rien n'est dit que le Brésilien veut partir, il se verrait même finir sa carrière au Paris Saint-Germain ou finir son contrat et revenir au Brésil après... » a publié le compte sur X. Pour faire partir Marquinhos, le club de la capitale devra se montrer convaincant et apporter de belles offres à l’international brésilien, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028 avec un salaire très confortable.

Marquinhos ne sera pas facile à faire partir

A coup sûr, le champion de France en titre va ramer pour faire partir un joueur installé à Paris et qui n’a jamais exprimé le désir de partir malgré les échecs sportifs et les critiques qui se sont parfois abattues sur lui. Moins souverain depuis deux ans et de plus en plus fragile physiquement, Marquinhos n’incarne plus l’avenir du PSG, raison pour laquelle le Qatar souhaite s’en séparer. La question est maintenant de savoir si un accord convenant à tout le monde sera trouvé alors que le natif de Sao Paulo reste valorisé à plus de 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Malgré cette volonté de s’en séparer, Marquinhos ne sera donc pas bradé par le PSG lors du mercato d’été.