Le PSG et Manchester United négocient, ça sent le départ pour Ugarte

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG va connaitre pas mal de mouvements du côté des arrivées, il en sera de même pour les départs. Manuel Ugarte, qui ne fait plus partie des plans franciliens, ne manque pas de prétendants.

Le PSG multiplie les pistes ces dernières heures sur le marché des transferts. L'objectif est de ratisser large chez les joueurs qui plaisent à Luis Campos et Luis Enrique. D'autant que pas mal de départs sont aussi à prévoir, notamment au milieu de terrain. S'il avait très bien démarré la saison sous ses nouvelles couleurs, Manuel Ugarte a peu à peu perdu le fil. Peu adapté aux idées de jeu de Luis Enrique, il s'est contenté de miettes en fin d'exercice. Sauf rebondissement, l'Uruguayen partira cet été. Reste à savoir s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert définitif. Si le PSG privilégie la première option, les champions de France sont prêts à toutes les éventualités. Surtout que du beau monde se présente pour Manuel Ugarte.

Ugarte, Manchester United dégaine

Selon les informations de Sky Sports, Manchester United a fait une offre pour Manuel Ugarte, dont le montant n'a pas filtré mais qui a été refusée par le Paris Saint-Germain. Les Red Devils veulent renforcer leur entrejeu et le style de jeu de Manuel Ugarte plait beaucoup. Encore sous contrat dans la capitale jusqu'en juin 2028, l'ancien du Sporting est estimé à plus de 45 millions d'euros. Reste à savoir quelle sera la stratégie mancunienne. Mais un rapprochement significatif a eu lieu ces dernières heures pour conclure un deal. Et L'Equipe de confirmer l'existence d'une proposition, avec notamment l'ouverture du PSG en cas de deuxième offre. Outre United, un autre club anglais est aussi sur les rangs, tout comme deux écuries italiennes. Actuellement présent à la Copa America, Manuel Ugarte doit aussi gérer son avenir. Et il ne manque pas de courtisans. L'été dernier, il aurait déjà pu rallier la Premier League, lui qui avait une offre de Chelsea. Ce n'est peut-être que partie remise.