Le PSG est mort, Mickaël Madar accuse le Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mickaël Madar a vidé son sac. L’ancien Parisien estime que le Qatar a détruit le club de la capitale.

Pour les amoureux du Paris Saint-Germain, c’est la désillusion de trop. Le club francilien a encore infligé un fiasco européen à ses supporters déjà mécontents de la politique choisie par la direction. Car à l’image du Collectif Ultras Paris, beaucoup ne supportent plus de voir les dirigeants négliger l’aspect sportif. C’est notamment le cas du consultant Mickaël Madar, pas surpris par ce nouvel échec compte tenu des priorités du Qatar depuis sa prise de pouvoir en 2011.

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022

« On s'attend à ça depuis le début de la saison, a réagi le chroniqueur du Late Football Club. Je ne sais pas comment parler du PSG parce que je suis tellement déçu, mais en même temps je ne suis pas surpris de ce qu'il se passe. Je suis dépité parce qu'on prévoyait cette catastrophe, ce n'est pas une surprise. Depuis le début de la saison, je suis dans le négatif. Une qualification, ce n'est pas 90 minutes plus 60 minutes, c'est deux fois 95 minutes. Le problème, c'est que c'est récurrent avec le PSG. Pour moi, ce n'est pas surprise, j'avais dit que le PSG n'irait pas en finale et qu'il ne gagnerait pas la Ligue des Champions cette année encore. »

« Parce que pour moi, ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un club de foot. Bien sûr qu'il faut une révolution, mais ça ne servira pas à grand-chose. Ils auraient dû changer depuis longtemps. Il y a des joueurs qui ont connu des traumatismes dans cette équipe et qu'il fallait éliminer depuis longtemps. Lesquels ? Marquinhos, Verratti, Di Maria... Vous ne gagnez rien avec ces joueurs ! Vous êtes tous en train de vous extasier sur ces joueurs. Ce sont de super joueurs mais vous n'avez rien gagné avec eux ! A un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pour moi, le PSG est mort en 2011, ce n'est plus le PSG », a lâché l’ancien Parisien, totalement dégoûté.