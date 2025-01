Le PSG envoie Milan Skriniar au Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En instance de transfert, Milan Skriniar partira tout de même avec le groupe parisien pour la mini-tournée au Qatar.

En négociations avec plusieurs clubs dont Galatasaray et le Borussia Dortmund, Milan Skriniar a peu de chances de rester au Paris Saint-Germain à l’issue du mercato hivernal. En manque de temps de jeu, l’international slovaque fait l’objet de nombreuses convoitises et toutes les parties sont encore à la recherche de l’accord le plus avantageux. Mais en attendant le dénouement, Milan Skriniar reste un joueur du groupe de Luis Enrique à part entière.

Il est prévu que Milan Skriniar parte avec le groupe demain pour la mini-tournée au Qatar. Paris lui cherche une porte de sortie et le Slovaque n’est pas encore fixé sur son futur. #mercato #PSG @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 1, 2025

La preuve, Le Parisien indique ce mercredi soir que l’entraîneur espagnol du Paris SG va convoquer son défenseur de 29 ans pour la mini-tournée au Qatar en ce début du mois de janvier, avec le Trophée des Champions contre Monaco en point d’orgue ce dimanche. Pour rappel, l’ancien capitaine de l’Inter était proche d’un accord avec Galatasaray mais le Borussia Dortmund fait le forcing pour empêcher le joueur de rejoindre la Turquie dans l’espoir de rafler la mise tandis que plusieurs clubs anglais sont eux à l’affût