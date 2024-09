Le PSG dit toute la vérité sur ce dossier à 100 millions d'euros

Le nom de Victor Osimhen a régulièrement circulé du côté du Paris Saint-Germain cet été. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a lâché ses quatre vérités sur le dossier menant au buteur nigérian.

Longtemps pendant le dernier mercato estival, Victor Osimhen est apparu comme l’option idéale en attaque pour le Paris Saint-Germain, surtout après l’annonce du départ de Kylian Mbappé. Finalement, ce dernier n’a jamais été remplacé, puisqu’aucun attaquant n’a signé pour le PSG cet été. Deux semaines après la fin du mercato en France, Luis Campos, directeur sportif du champion de France en titre, est revenu sur l’intérêt que portait le PSG à l’égard de l’avant-centre nigérian cet été au cours d’une interview accordée à Ben Jacobs. Le Portugais estime qu’il n’y avait pas besoin de recruter d’attaquant supplémentaire puisque des joueurs étaient déjà présents dans l’effectif et selon lui, il n’y avait pas besoin de les mettre en concurrence avec une recrue.

🗣️ Asked Luis Campos whether PSG ever formally bid for Victor Osimhen. “Offer? No. We spoke about Osimhen. He was analysed and studied as a possibility for Paris Saint-Germain. Our conclusion was that we were very happy with Gonçalo Ramos, very happy with Randal Kolo Muani, and… pic.twitter.com/2Ver71tKRl