Le PSG décide de tout stopper brutalement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a son mot à dire concernant les différents transferts faits par le club de la capitale. Et à une semaine de la fin du mercato d'hiver, Luis Enrique a pris une décision radicale.

Exceptionnellement, le mercato d'hiver se terminera le 3 février prochain, et nous entrons donc dans la dernière semaine de cette fenêtre des transferts. Mais du côté du Parisien, on annonce que pour le PSG le mercato est d'ores et déjà terminé concernant les renforts. Avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia, que Luis Enrique voulait déjà faire venir l'été dernier, le Paris Saint-Germain en a donc vraisemblablement terminé avec ses emplettes et se réserve pour la saison prochaine. Cependant, Dominique Sévérac et Benjamin Quarez, les deux journalistes du quotidien francilien, précisent que les champions de France pourraient se ruer sur le mercato dans un cas très précis que personne ne souhaite du côté du club de la capitale.

Le PSG a du travail d'ici à la fin du mercato

En effet, pour inciter Nasser Al-Khelaifi à sortir son carnet de chèques, et Luis Campos à se ruer sur son téléphone, nos deux confrères ne voient qu'une chose. « Quel pourrait être le retournement de situation qui obligerait Paris à bouger lors de ce marché hivernal ? Une qualification pour les playoffs de la Ligue des champions ? A priori, non. Une blessure ? Sans doute, oui. En fonction du poste, en tout cas », précise Le Parisien. Cependant, d'ici au 3 février, les dirigeants du PSG ne vont pas s'ennuyer et rester les bras croisés sans rien faire.

Ils ont bien l'intention de voir partir Milan Skriniar, et peut-être également Marco Asensio. Limité par son souci de joueurs prêtés, on l'a constaté avec Randal Kolo Muani qui a été contraint de patienter avant de signer à la Juventus, le Paris Saint-Germain doit faire preuve de grande souplesse pour libérer de la place dans son vestiaire. Et tout cela avec l'assentiment de Luis Enrique qui a toujours dit qu'il ne voulait pas empiler les signatures cet hiver.