Le PSG dans son stade à un millard, ce sera entre 2035 et 2044

Par Guillaume Conte

Le PSG travaille sur son futur grand stade. Le choix de l'emplacement sera décisif, mais Nasser Al-Khelaïfi va devoir travailler sur ses annonces au niveau du timing.

En très grand froid avec la Mairie de Paris, le PSG ne veut plus entendre parler d’un avenir au Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi ne discute plus avec les élus de la capitale depuis plusieurs mois désormais, sachant que pour lui l’équation est très simple : soit une vente définitive de l’enceinte de la Porte d’Auteuil, soit aucun travaux et un départ dans un nouveau stade. Cette deuxième option semble désormais la seule en lice. Le PSG prospecte mais ne veut pas se précipiter. Et cela ne servirait à rien de faire un choix dans l’urgence connaissant les contraintes en France pour de tels projets. Si Nasser Al-Khelaïfi s’est emballé en annonçant dans les médias son désir de voir un nouveau stade sortir de terre d’ici « 3-4 ans », la réalité l’a brutalement rattrapé.

OL Land, c'était 9 ans d'attente

Jean-Michel Aulas avait 9 ans entre le début du projet et le premier match au Groupama Stadium. Ce sera au moins la même chose à Paris, dans une région encore plus densément peuplée. Le Parisien s’est penché sur le début de ce projet, et les premières impressions sont limpides, malheureusement pour le dirigeant qatari. « Il faut être clair, tout le monde s’excite sur ce nouveau stade mais s’ils le construisent en moins de dix ans, ce sera un exploit », a ainsi confié un élu local qui suit le dossier.

Un sentiment qui ne surprendra pas au PSG, où malgré l’effet d’annonce de la recherche d’un nouveau site avec l’appui de la région Ile-de-France et le projet à un milliard qui comporte un stade mais aussi de nombreux autres bâtiments (hôtel, clinique, restaurant, magasins…), on sait bien que cela va prendre du temps. « C’est un projet à très long terme et on n’a pas le couteau sous la gorge, on est au Parc des Princes jusqu’en 2044. Il n’est pas question de prendre une décision dans l’urgence. L’enjeu est trop important, on ne peut pas se permettre de se tromper. Il y a beaucoup de démarches à faire, on avance tranquillement », assure ainsi un membre de l’équipe du PSG qui travaille sur le futur stade.

Entre le choix du site, leur achat, l’urbanisation, les recours juridiques, la planification, l’aménagement, les études d’impact, les permis, les recours, les contentieux, la promotion et la construction avec le chantier et tout ce qui va avec, une décennie n’est pas de trop et est fréquemment la règle dans ce genre de situation.