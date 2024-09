Le PSG craque fort pour Jamal Musiala

Considéré comme l’un des plus grands talents du football européen, Jamal Musiala est dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui pourrait profiter de la situation contractuelle encore floue du milieu allemand avec le Bayern Munich pour tenter sa chance.

Jamal Musiala sera-t-il le principal animateur du prochain mercato estival ? C’est possible, sachant que l’international allemand sera potentiellement à un an de la fin de son contrat au Bayern l’été prochain. Alors que son bail s’étend jusqu’en 2026, le joueur de 21 ans souhaite voir son salaire considérablement augmenté, à la hauteur de ses grandes performances. Mais pour l’instant, Munich n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec son joyau. C’est donc pour cette raison que plusieurs grands clubs européens commencent à faire leur apparition dans ce dossier. Selon CaughtOffside, le Paris Saint-Germain fait notamment partie des clubs qui surveillent de près la situation de Musiala. Si ce dernier venait à ne pas prolonger au Bayern, le club de la capitale française passerait alors à l’offensive pour recruter une nouvelle star, capable de faire oublier le départ de Kylian Mbappé.

