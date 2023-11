Le PSG condamné à l'exploit dans ce dossier à 30 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Capitaine de l’Argentine lors de la Coupe du monde U17, Claudio Echeverri est ciblé par le PSG dans l’optique du prochain mercato estival. Mais il faudra un miracle pour battre la concurrence dans ce dossier de prestige.

Du haut de ses 17 ans, Claudio Echeverri symbolise l’avenir de la sélection argentine. Numéro dix et capitaine lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans, le milieu offensif de River Plate a déjà l’Europe du football à ses pieds. Valorisé à près de 30 millions d’euros par son club, Echeverri est extrêmement courtisé et parmi ceux qui rêvent de recruter le talent argentin, on y retrouve bien sûr le Paris Saint-Germain. Luis Campos a toujours un faible pour le recrutement de très jeunes joueurs à fort potentiel et adorerait mettre la main sur un joueur de cette qualité.

Or, la concurrence sera rude et pour le PSG, un véritable exploit sera nécessaire afin de rafler la mise dans le dossier Echeverri. D’après les informations du site Tutto Juve, six clubs européens de très haut standing ont également manifesté leur intérêt auprès de la star du Mondial U17. Parmi eux, on y retrouve le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le Benfica Lisbonne, la Juventus Turin, Manchester City et l’AC Milan. Autant dire que les meilleurs clubs de la planète sont présents dans ce dossier à 30 millions d’euros, ce qui ne va pas manquer de compliquer la tâche des dirigeants parisiens.

Une concurrence démentielle pour Claudio Echeverri

Avec une telle concurrence, les dirigeants de River Plate auront tout le luxe de faire monter les enchères et devraient facilement atteindre le prix qu’ils ont fixé pour le départ de Claudio Echeverri. Reste maintenant à voir quels seront les clubs les plus chauds dans ce petit jeu des surenchères pour rafler la mise. La volonté du joueur sera également à prendre en compte et pour l’heure, on ne sait même pas si le jeune talent du football argentin souhaite quitter l’Amérique du Sud ou s’il veut attendre un peu avant de découvrir l’Europe. Quoi qu’il en soit, ses courtisans sont nombreux et sauront être patients si cela est nécessaire…