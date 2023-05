Le PSG communique sur les incidents de mercredi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les insultes contre Lionel Messi et le déplacement au domicile de Neymar ont marqué cette journée de contestation déclenchée par les supporters du PSG. C’est allé trop loin pour le club de la capitale qui a réitéré son soutien à ses joueurs dans un communiqué de presse publié aux alentours de minuit. « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux », a tenu à faire savoir le club de la capitale.