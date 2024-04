Le PSG champion d'Europe, une star de l'OM craque

Dans : PSG.

Aussi improbable que cela puisse être, le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des champions un an après le départ de Lionel Messi et de Neymar. Une légende de l'OM est persuadé que c'est la bonne année pour le PSG.

Même si l'Olympique de Marseille est à jamais le premier club à avoir gagné la Ligue des champions, il n'empêche que depuis quelques années, le Paris Saint-Germain est proche de s'ajouter à la très maigre liste des clubs français à avoir décroché le Graal. Pourtant, en début de saison, Nasser Al-Khelaifi en personne avait déclaré qu'il s'agissait là d'une saison de remise en cause, le PSG ayant vu partir Neymar et Messi, et en plus ayant donné les clés de son vestiaire à Luis Enrique.

Badaboum, en ce mois d'avril, le club de la capitale est en route vers le titre en Ligue 1, qualifié pour la finale de la Coupe de France et surtout qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions. Témoin de la qualification parisienne face au Barça, Eric Di Meco, vainqueur de la Ligue des champions et quadruple champion de France de l'OM pense que 2024 sera l'année du sacre pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Tout va dans le bon sens pour le PSG

Avant même de savoir ce que fera l'équipe parisienne face au Borussia Dortmund, l'ancien défenseur légendaire de l'OM a reconnu sur RMC que tout s'alignait et que cette fois Paris rapportera la coupe aux grandes oreilles dans la capitale. Une vision d'autant plus incroyable que franchement le PSG ne semblait pas du tout être armé pour réussir cet incroyable parcours européen. « Il y a des signes. C'est écrit. Il faut regarder toute la campagne du PSG. Souvenez-vous, ils sortent de la poule sur un seul but. Tu sors ric-rac de la poule. Derrière, c’est un tirage favorable pour croiser la Real Sociedad, puis un scénario extraordinaire mardi soir. De l’autre côté, l’équipe qui est susceptible de t’emmerder, l’Atlético de Madrid, parce que c’est une équipe très défensive, très rugueuse, très pénible, se fait sortir. C’est écrit. Cette année, le titre est pour le PSG », annonce Eric Di Meco, convaincu que le petit brin de chance qui manquait à Paris depuis très longtemps, notamment au tirage, était cette fois du bon côté.

Ce qui est certain, c'est que l'euphorie a gagné les supporters parisiens, lesquels étaient confiants, mais prudents avant le match retour à Barcelone. Cependant, depuis 24 heures, ils sont désormais nombreux à penser comme Eric Di Meco, à savoir que cette saison 2024-2025 est peut-être la bonne. « On s’est fait tarté par Newcastle et Milan chez eux. On a frôlé l’Europa et la 4e place en poule, sauvé par un penalty à la 90e. On a tiré la Sociedad en 8e. Barcelone menait 4-2 et gagne au Parc. Mais c’est le PSG en DEMI-FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS », résume le célèbre Mohamed Faiz, connu sous le pseudo de Sinbad.