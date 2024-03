Le PSG champion d’Europe, Rami trahit l'OM

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Convaincu par le travail du coach Luis Enrique, Adil Rami voit grand pour le Paris Saint-Germain. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille croit au projet des Parisiens et les sent capables de remporter la Ligue des Champions dès cette saison.

Critiqué pour sa gestion de Kylian Mbappé, Luis Enrique pourrait mettre tout le monde d’accord d’ici la fin de la saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain reste en course pour remporter tous les titres dès son premier exercice. Le tout en ayant réussi à mettre en place sa philosophie de jeu. Les départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti n’ont donc pas affecté les plans du coach espagnol, constate Adil Rami, séduit par ses méthodes.

Luis Enrique a convaincu Rami

« Je préfère avoir ce Paris-là que le Paris des années précédentes, a commenté le consultant pour TNT Sports. Il y avait plus de stars, c'était beau, mais beaucoup moins de respect pour ce maillot, pour les couleurs du PSG. C'est triste, c'est dommage pour le foot et pour les Parisiens. Aujourd'hui, il y a moins de talent peut-être, mais beaucoup plus de discipline et beaucoup moins d'ego. Il y a plus d'efforts et je trouve ça cohérent. C'est le début, mais si Paris ne change pas d'entraîneur et fait un bon recrutement cet été… C'est un projet logique et qui me plaît bien. »

Dans un entretien accordé à TNT Sports, Adil Rami a livré sa vision sur la saison du PSG et de l'OM avant le choc de dimanche https://t.co/pPAptkSI76 pic.twitter.com/ary54GFpcs — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2024

Adil Rami voit grand pour le Paris Saint-Germain, et pas seulement dans les années à venir. L’ancien défenseur central sent les Parisiens capables de remporter la Ligue des Champions dès cette saison. « Pour Paris, j'estime que les meilleures équipes sont de l'autre côté du tableau et elles vont se taper entre elles. Le Barça, c'est dur de dire ça, mais ce n'est pas le Barça que je jouais avec Valence et qui nous massacrait... Le PSG va aller au bout. C'est dur (rires) mais, oui, ils vont aller au bout », a prédit l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille, non sans difficulté.