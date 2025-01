Le PSG avec une nouveauté très critiquée contre Manchester City

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Afin de l’exposer au plus grand nombre, le PSG jouera avec son nouveau maillot contre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des Champions. Un choix qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters parisiens.

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mercredi le quatrième maillot de la saison 2024-2025. Une collaboration avec Jordan Brand et une tunique entièrement bleue qui « allie élégance et technique » selon les mots du club parisien dans le communiqué publié ce jour. Le maillot ne fait pas l’unanimité et c’est bien normal puisque tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ce qui fait en revanche bondir les supporters du PSG, c’est d’apprendre à quelques heures du match que cette nouvelle tunique « four » sera utilisée ce mercredi soir contre Manchester City en Ligue des Champions. Une information du compte spécialisé La Source Parisienne qui a provoqué une vague de réactions négatives.

🚨Info La Source | Pour célébrer le lancement de son nouveau maillot Fourth, le PSG le portera ce soir contre Manchester City. #PSGCITY #UCL pic.twitter.com/81bcnUBo5J — La Source Parisienne (@lasource75006) January 22, 2025

« Un choix de m…. Match à domicile avec un pyjama super », « Pour le match le plus important de la saison pour le moment, on ne joue pas en Hechter... Au bout d'un moment le marketing… », « Choix calamiteux », « Je n'approuve pas du tout ! Au Parc, on porte le BBRBB point ! », « Atroce .. on joue à domicile c’est maillot domicile point », « City vont avoir l'impression de jouer à Chelsea ce maillot, c'est une horreur » ou encore « Super le maillot d’entrainement » et « Quelle honte.. on joue notre match le plus important de l'année avec cette bouse.. » peut-on lire sous la publication de La Source Parisienne. Autant dire que les avis sont unanimes et que le choix du Paris Saint-Germain s’avère très critiqué. Mais le Qatar ne s’est jamais caché pour faire du marketing avec ses maillots et cela a plutôt porté ses fruits pour le moment au niveau des ventes. C’est donc avec cette nouvelle tunique que les hommes de Luis Enrique vont défier Manchester City ce soir.