Le PSG au bord de l'élimination, Luis Enrique plus fier que jamais

Par Quentin Mallet

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Manchester City, Luis Enrique a tenu un discours particulièrement tranquille. L’entraineur du PSG vit une très belle deuxième saison et estime que les supporters ont eu de quoi être satisfaits.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer ce qui est, jusqu’à présent, le match le plus important de sa saison. Face à Manchester City au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Une défaite les éloignerait très dangereusement des places qualificatives pour la suite de la compétition, tandis qu’une victoire leur permettrait d'avoir un pied et demi en seizièmes de finale de Ligue des champions. Une position qui n’inquiète pas l’entraineur du PSG, lequel vit une belle saison jusqu’à présent. En conférence de presse, « Lucho » estime que les supporters ont eu leur dose de sensation depuis le début de l’exercice 2024-2025.

« Être à la hauteur pour nos supporters »

« Une pression, pourquoi ? Non. Je mets au repos des joueurs en fonction de leur état physique, leurs problèmes, un coup, une gêne… Mais à partir de là, pas de pression. Nous voulons être professionnels pour jouer au mieux ce match au Parc. Être à la hauteur pour nos supporters. Je crois que les fans ont vu cette saison une équipe qui ne se rend jamais, se bat à tous les moments, pour retourner un match à la dernière minute si c’est nécessaire, qui peut gagner aux penalties… C’est positif tout ça. Nous aurions pu être plus efficaces à certains moments c’est vrai. Mais il y a des choses positives comme notre état d’esprit ambitieux. Le match le plus important de cette saison, j’espère que ce ne soit pas celui de City, mais un peu plus tard dans la compétition. Où on jouerait un titre. C’est ça mon espoir, qu’on joue d’autres matchs très importants », a déclaré Luis Enrique, face aux journalistes, qui n’oublie jamais de glisser quelques mots pour les supporters parisiens. Une coutume qu’il tient d'ailleurs depuis son arrivée au club.