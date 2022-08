PSG : Le coup de folie du mercato, Fabian Ruiz arrive !

Le PSG est annoncé tout proche de conclure l'arrivée de Fabian Ruiz, le milieu de terrain relayeur de Naples. Un coup surprise que personne n'avait vu venir.

Ce dimanche midi, la messe est quasiment dite et le PSG va s’offrir une nouvelle recrue que personne n’avait vu venir. A la recherche d’un milieu de terrain capable de gonfler ce secteur de jeu, Luis Campos a accéléré dans la piste menant à Fabian Ruiz. A 26 ans, l’Espagnol se trouve à un an de la fin de son contrat et représente donc une opportunité que le Paris SG n’a pas voulu laisser passer. Récemment, tout s’est accéléré quand le joueur du Napoli a refusé de discuter d’une prolongation de contrat avec son club actuel, se rendant forcément disponible pour un départ dès cet été. Une situation qui avait mis en éveil West Ham, qui s’est rapproché du joueur comme du club italien. Sans succès, car le PSG a pris les devants avec une meilleure offre pour tout le monde. Aucune proposition officielle n’a été transmise, mais le joueur a déjà fait son choix pour Paris et cela devrait permettre de faciliter les négociations.

Paris Saint-Germain are closing on Fabián Ruiz as new signing! Talks are very advanced and the deal will be completed soon. 🚨🇪🇸 #PSG



Keylor Navas will be discussed with Napoli in a separated deal.



Luís Campos, big fan of Fabián: deal now really close. First call, @CorSport. pic.twitter.com/22Ynak2Wg7