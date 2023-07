Le PSG annonce le prix de Mbappé, le Real Madrid en sueur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier Kylian Mbappé ne fait que commencer, sachant que le PSG trouve inacceptable cette situation contractuelle délicate de son attaquant. Le Real Madrid se tient prêt, avec toutefois une grosse crainte sur le prix du transfert éventuel.

Echéance, ultimatum, coup de pression, les noms peuvent varier, mais la fin du mois de juillet approche et la situation va devenir intenable pour le Paris SG. Son président Nasser Al-Khelaïfi avait assuré que voir Kylian Mbappé entamer la saison avec une dernière année de contrat restante était inimaginable pour lui. Ce serait donc soit une prolongation ou des signes encourageants qu’un nouveau contrat était possible, soit un départ par le biais d’un transfert majeur. De quoi remettre le Real Madrid en alerte, alors que Florentino Pérez avait logiquement été très échaudé par le revirement de l’été 2023.

Un club espagnol aux aguets donc, car malgré les rumeurs sur Liverpool ou Manchester United, pas grand monde ne doute de l’envie du Real Madrid de foncer sur l’attaquant français si jamais le PSG le mettait officiellement en vente, ou si Kylian Mbappé annonçait publiquement sa volonté de changer de club. Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais les jours qui viennent vont s’avérer décisif dans ce dossier.

Al-Khelaïfi veut voir Mbappé

Cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a croisé la route de Mbappé au centre d’entraînement du Paris SG, pour la reprise de l’ancien monégasque et le lancement officiel de cette nouvelle saison. La mission numéro 1 du dirigeant qatari sera de provoquer rapidement une réunion pour lui faire une proposition qu’il ne pourra pas refuser. Dans le cas contraire, un transfert sera forcément à l’étude, même si le PSG n’entend pas perdre la face.

Selon le journaliste espagnol Michel Serrano, qui suit l’actualité du PSG pour OK Diario, si jamais Mbappé refusait une offre de contrat améliorée de la part de son club, alors il serait tout simplement mis en vente. Et le prix est désormais connu puisqu’il sera de 225 millions d’euros. Un chiffre qui n’est pas lancé au hasard et correspond à une double volonté de QSI. La première est aussi symbolique qu’évidente, c’est de faire de cette vente le plus gros transfert de l’histoire du football, devant celui de Neymar et les 222 millions d’euros déboursés au Barça pour le faire venir. Ce serait ainsi une façon de comprendre que Mbappé a été bien vendu, surtout à un club comme le Real Madrid. La seconde explication est la volonté de faire un bénéfice dans les chiffres, par rapport aux 180 ME dépensés pour le faire signer de l’AS Monaco en 2017.

Autant dire qu’il sera compliqué pour le PSG d’accepter de voir cette exigence à la baisse en cas de transfert. Le Real Madrid est bien obligé de constater que la mise à prix est particulièrement élevée, même si le club espagnol estime à juste titre que c’est le club parisien qui est en position de faiblesse dans ce dossier, en raison de sa volonté de ne surtout pas perdre gratuitement Kylian Mbappé à l’été 2024. De quoi ouvrir la porte à des négociations sulfureuses.