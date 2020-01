PSG : Paris roi d'Europe avec Neymar, le Brésil en rêve

Dans : PSG.

Idole des foules au Brésil depuis son plus jeune âge, Neymar a vu sa cote baisser au fur et à mesure des années, et notamment depuis 2018 avec ses déboires au PSG.

Sa Coupe du monde ratée, ses blessures et ses dérives extra-sportives ont provoqué une certaine lassitude chez les compatriotes de Neymar. Pour les Brésiliens, Neymar a surtout quitté le FC Barcelone pour le PSG en raison de sa motivation financière, et de l’envie d’être la seule star du club, loin de l’ombre de Lionel Messi. En plus de cela, la Seleçao a gagné sans lui la Copa America, ce qui a permis de montrer qu’au pays du football-roi, le « Ney » n’était pas si indispensable. Les journalistes n’hésitent plus à le critiquer, mais la rédemption est encore possible, s’il emmène le PSG au sommet du football européen. C’est ce que pense le journaliste très écouté Arnaldo Ribeiro.



« Je pense qu’il a une énorme opportunité de rebondir. Il a déjà donné de belles preuves de rédemption depuis la fin de l’année dernière : le ballon du pénalty donné à Cavani, sa complicité avec Mbappé, sa réponse aux supporters, ses célébrations joyeuses. Et il y a par-dessus tout la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c’est sa chance. Si les gars se concentrent sur ces quelques mois, si Neymar se concentre sur cette seconde moitié de saison, il peut être gagnant, remporter la Ligue des Champions et reconstruire tout ce qu’il a détruit sur ses deux premières années au PSG », a lancé le journaliste chez UOL, persuadé que l’aventure de Neymar à Paris peut littéralement se transformer en conte de fée.