Le PSG a tranché, ce Titi n'a pas le niveau

Le PSG va devoir s'arracher en cette fin de saison pour sécuriser le titre de champion de France. Ensuite, le club de la capitale pourra procéder aux nombreux changements attendus dans son effectif.

A Paris, la saison est en train de tourner au fiasco. Bien lointaines sont les belles promesses du début de saison. Le duo Luis Campos - Christophe Galtier ne semble plus avoir la mainmise sur un groupe de joueurs touchés moralement et physiquement. Cette fin de saison est d'ailleurs chaotique. Les deux dernières défaites au Parc des Princes contre le Stade Rennais puis l'Olympique Lyonnais ont encore plus mis en avant les carences d'un collectif mal pensé. Ce dimanche soir contre les Gones, Galtier avait décidé d'aligner une défense à trois (ou à cinq) malgré les absences. Aux côtés de Danilo Pereira et Marquinhos évoluait le jeune El Chadaille Bitshiabu. Encore une fois, le Titi du PSG a déçu...

Bitshiabu, le PSG veut un prêt

Foot Mercato annonce que le PSG cherche à prêter El Chadaille Bitshiabu (2005) la saison prochaine. Il semble évident qu'un prêt serait une bonne chose. Ses débuts parisiens sont difficiles mais dans un contexte peu favorable et avec des leaders défaillants à ses cotés. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) April 3, 2023

S'il joue plus cette saison, Bitshiabu a du mal à se montrer convaincant. Sur ses 11 matchs disputés avec le PSG cette saison toutes compétitions confondues, peu sont ressortis sans erreurs. Contre le Bayern à Munich, Bitshiabu n'a pas été exempt de tout reproche. Contre l'OL, il aura aussi connu des difficultés pour gérer les attaques rhodaniennes et Alexandre Lacazette. Pour certains, le joueur de 17 ans n'a pas encore le niveau pour jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain. C'est aussi la vision des choses de sa direction si l'on en croit les informations de Foot Mercato. En effet, le média indique que Paris souhaiterait prêter El Chadaille Bitshiabu la saison prochaine et que le club de la capitale est conscient que le jeune défenseur doit encore s’améliorer. Des clubs, dont les noms n'ont pas filtré, sont déjà prêts à l'accueillir. Cet été, du changement aura lieu dans le secteur de la défense centrale. L'arrivée de Milan Skriniar est annoncé comme bouclée. Paris lorgne aussi sur la pépite croate Luka Vuskovic, âgée de 16 ans.