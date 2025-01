Le PSG a tout faux, sa piste n°1 s'effondre en défense

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe sera bientôt officiel et le PSG reste à l’affût pour tenter de trouver un défenseur central d’ici la fin du mercato hivernal.

Après avoir renforcé son attaque grâce à la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain va maintenant guetter les opportunités en défense. Et pour cause, le club de la capitale a bouclé le départ de Milan Skriniar, lequel sera officiellement prêté à Fenerbahçe dès lors que le PSG aura vendu ou rappelé un joueur actuellement prêté à l’étranger. Luis Enrique aimerait idéalement que ce départ soit compensé et cela même si le Slovaque a très peu été utilisé lors de la première partie de saison.

Désireux de répondre au maximum aux exigences de son entraîneur, Luis Campos a tâté le marché européen pour trouver un jeune défenseur central droitier et a jeté son dévolu sur Tomas Araujo du Benfica Lisbonne. Suivi de longue date par la cellule de recrutement parisienne, le défenseur portugais de 22 ans fait l’unanimité au sein du club. Mais selon PSG Inside Actu, cette piste n’a quasiment aucune chance d’aboutir et encore moins dès janvier. Et pour cause, le compte insider sur X révèle que Benfica a jugé trop basse et surtout trop tardive durant ce mercato hivernal la proposition du Paris Saint-Germain pour son défenseur.

Luis Campos recalé pour Tomas Araujo

La somme proposée par le champion de France en titre ne convient pas au Benfica Lisbonne, qui estime qu’il n’aura de toute façon plus assez de temps d’ici début février pour lui trouver un remplaçant. De plus, la Premier League courtise avec assiduité Antonio Silva, le second défenseur de Benfica tout aussi convoité que Tomas Araujo. Or, il n’est pas question pour le club de Lisbonne de se déplumer à ce poste, raison pour laquelle le PSG n’a quasiment aucune chance dans le dossier Araujo. En interne, on considère cet échec comme « acté » et on se tourne désormais vers d’autres pistes. Après avoir misé sur Willian Pacho, recruté à Francfort l’été dernier, Luis Campos pourrait de nouveau trouver son bonheur en Bundesliga. Le nom d’Edmond Tapsoba est notamment dans les tuyaux.