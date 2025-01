Le PSG a souffert et retient une seule chose

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a galéré pour venir à bout de la modeste équipe d’Espaly ce mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de France (2-4) dans un match où tout le monde va retenir la qualification… et rien d’autre.

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont unanimes, ils ne retiendront que la qualification après leur prestation très laborieuse sur le terrain de Clermont face à Espaly, pensionnaire de National 3. Après la victoire obtenue dans les dernières minutes, Bradley Barcola a reconnu que le PSG n’avait pas fait le match espéré et que seule la qualification était à retenir. « On a mal commencé le match, on s’est fait surprendre. Heureusement, on a su remettre du gaz en fin de match pour se rattraper mais on ne va retenir que la victoire ce soir. Des doutes ? Non, je ne pense pas. J’ai vu une équipe qui avait envie de gagner et qui a poussé jusqu’au bout. Au final, on est récompensés. Trop de jeunes dans le onze ? Je ne sais pas. Peut-être que c’était la mauvaise formule, c’est le coach qui décide. Au final, on est contents » a lancé sur BeinSports l’ancien attaquant de l’OL.

Même constat pour son coéquipier Désiré Doué, qui retient lui aussi la qualification du PSG pour les 8es de finale de la Coupe de France et rien d’autre. « Le match a été compliqué, on s’est fait surprendre dès le début du match. Après, on est resté sérieux, on a poussé pour revenir au score et avoir un peu d’efficacité même si on a raté pas mal d’actions, moi le premier. Bravo à l’équipe adverse car ils ont fait un gros match. C’est une équipe qui a mis de l’intensité, mais on a été sérieux. On a su marquer quatre buts, on va retenir la qualification » a de son côté commenté l’ancien milieu offensif de Rennes, tout proche de marquer le 5e but du PSG dans le temps additionnel. A n’en pas douter, le club parisien devra éviter de se faire de telles frayeurs lors des prochains tours pour espérer conserver son titre.