Le PSG a sa parole, ce buteur à 120ME va signer ‍!

Le Paris Saint-Germain n'a pas recruté de buteur vedette lors de ce mercato, et à deux semaines de la fermeture de la période des transferts, un nom revient toujours avec insistance, celui de Victor Osimhen.

Les dirigeants du PSG ont assisté mercredi au grand début de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid, leur ancien attaquant n'attendant qu'à peine plus d'une heure de jeu pour marquer avec son nouveau club. Et pendant ce temps-là, Paris traîne à lui trouver son successeur, même s'il est vrai que dénicher un tel finisseur est une mission presque impossible. Cependant, le club de la capitale a une idée en tête, et à en croire différentes sources, elle pourrait se concrétiser dans les derniers jours du mercato d'hiver.

Du côté de Florian Plettenberg, journaliste allemand spécialiste du mercato, on confirme que Victor Osimhen n'a qu'une idée en tête, c'est de signer avec les champions de France, au point que l'attaquant nigérian aurait refusé l'idée d'un échange avec Romelu Lukaku. Une idée lancée par Naples, mais qui est déjà à oublier. De son côté, la presse italienne va encore plus loin

🚨🔵🔴 Understand that Victor #Osimhen still wants to join Paris Saint-Germain until Deadline Day!



… as #PSG is definitely his desired destination.



Chelsea, still trying to sign the 26 y/o striker and been told that there was also a loose approach from Arsenal weeks ago.… pic.twitter.com/kXKSDe5tuM