Le PSG à la lutte pour la succession de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Refroidi par les performances insuffisantes de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a interrompu les discussions concernant la prolongation de son gardien. Le club francilien anticipe un éventuel départ de l’Italien l'été prochain. Mais les portiers convoités ont déjà la cote sur le marché des transferts.

Et si Gianluigi Donnarumma vivait sa dernière saison au Paris Saint-Germain ? L’hypothèse n’est pas à exclure. Sous contrat jusqu’en 2026, le gardien de 25 ans négociait une prolongation ces derniers mois, jusqu’à l’interruption des discussions. Les dirigeants parisiens ont mis le dossier en stand-by à cause des performances décevantes de leur dernier rempart en Ligue des Champions. Difficile de dire si les deux parties ont prévu de reprendre leurs échanges.

Des pistes pour remplacer Donnarumma

En tout cas, la situation deviendra inconfortable pour le Paris Saint-Germain l’été prochain étant donné que Gianluigi Donnarumma, sauf évolution d’ici là, se retrouvera à un an de la fin de son bail. Ce sera peut-être le moment de le pousser vers la sortie et de recruter son successeur. Malgré la présence de Matvey Safonov et d’Arnau Tenas, le champion de France en titre a commencé à étudier des pistes. La presse italienne évoquait ce week-end un intérêt pour le gardien de l’Atalanta Bergame Marco Carnesecchi (24 ans), dont le prix pourrait avoisiner les 50 millions d’euros. Pas de quoi refroidir le Paris Saint-Germain ni Arsenal, également cité sur ce dossier.

PSG : Donnarumma trahi par un compatriote ? https://t.co/Csficp9px2 — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2024

Il y a quelques semaines, le compte PSG Inside-Actus incluait également le Néerlandais Bart Verbruggen (22 ans, voir photo principale de l'article) parmi les cibles parisiennes. Mais là encore, un géant de Premier League est annoncé sur la route du club francilien. La presse anglaise affirme que Manchester United s’intéresse au portier de Brighton. Pour les Red Devils, ce serait une manière d’assurer leurs arrières au cas où André Onana continuait à enchaîner les boulettes. A noter que l’ancien gardien d’Anderlecht plaît aussi au Bayern Munich pour l’après-Manuel Neuer.