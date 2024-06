Le PSG à Istanbul, une première énorme surprise au mercato

Dans : PSG.

Le PSG sera à l'affût de pépites à recruter cet été lors du marché des transferts. Luis Campos prospecte un peu partout en Europe et pourrait finir par trouver son bonheur en Turquie.

Luis Campos se sait attendu par sa direction. Le Portugais sera chargé du recrutement, en accord avec Luis Enrique, afin de faire repartir le projet du PSG sur de bonnes bases après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il ne manquera pas de travail car les champions de France veulent recruter à toutes les lignes. En attaque, le Paris Saint-Germain a déjà pas mal d'idées en tête. Si des joueurs confirmés sont courtisés, comme Luis Diaz, Julian Alvarez ou encore Kvara Kvaratskhelia, le PSG veut aussi saisir certaines opportunités de marché. Et l'une d'elles pourrait être en Turquie du côté du Besiktas.

Kılıçsoy, la surprise du mercato made in Luis Campos ?

Selon les informations de Bild, le club de la capitale est en effet intéressé par la pépite Semih Kılıçsoy. L'attaquant de 18 ans a été l'une des révélations du championnat turc la saison passée, claquant 12 buts et délivrant 3 passes décisives en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues. Conscient de l'intérêt pour son joueur, Besiktas pourrait d'ailleurs en profiter pour faire une très belle opération financière, lui qui est pour le moment estimé à 12 millions d'euros. Car en plus du PSG, le Bayern, Manchester City, Arsenal, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart sont aussi sur le coup pour Semih Kılıçsoy. A noter que le jeune avant-centre a été récemment appelé par la Turquie pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Peut-être aura-t-il l'occasion de se montrer pour briller un peu plus. C'est en tout cas une belle marque de confiance, lui qui compte deux sélections avec les A de son pays. C'était mardi soir dernier face à l'Italie et ce lundi soir contre la Pologne.