Le PSG a eu une malchance folle en Ligue des champions

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des champions, Opta Analyst a dévoilé la difficulté de chaque rencontre pour toutes les équipes en compétition. Et à ce jeu-là, le PSG n'est pas verni.

Les supporters du Paris Saint-Germain aiment à dire que le club qu'il supporte n'est jamais chanceux dans les tirages au sort de Ligue des champions. C'est une constante qui n'est pas près de bouger quand on regarde cette nouvelle analyse d'Opta. La société britannique spécialisée dans les données liées au football a publié un tableau dans lequel elle détermine la difficulté moyenne pour la phase de groupe de chaque équipe participante. Les supporters du PSG s'estiment d'ores et déjà lésés par ces révélations.

Le calendrier de la mort pour le PSG

Suite au tirage au sort de la Ligue des champions, Opta a donc utilisé ses bases de données pour établir un classement de difficulté pour chaque équipe qui participe à la compétition. Et avec les adversaires du Paris Saint-Germain, la société spécialisée estime que c'est bel et bien le club de la capitale qui s'en sort le moins bien. En effet, en établissant un barème pour donner une valeur de difficulté à chaque équipe, la moyenne des opposants du PSG est celle la plus élevée parmi les 36 participants (92,4). Juste derrière le club français se trouvent le Sparta Prague et Liverpool. Concernant les autres clubs français en lice dans la compétition, le LOSC fait également partie des clubs les moins chanceux au tirage. Les Dogues sont en effet 5es du classement, eux qui affronteront par exemple Liverpool, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Les Brestois, quant à eux, ont le 21e tirage le plus difficile, tandis que l'AS Monaco se retrouve à la 17e place de ce classement. Quoi qu'il en soit, le football conclura sa note sur le terrain et non via des ordinateurs.