Le PSG a commis l'erreur qui plombe son mercato !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est piégé par les règlements de l'UEFA et de la FIFA. Les Parisiens ne sont plus dans les clous du Fair-Play Financier de l'instance européenne et ils ne peuvent même plus prêter de joueurs pour rectifier le tir.

A défaut d'améliorer son effectif, le PSG doit considérer le mercato hivernal comme une bonne occasion de se mettre en conformité avec les règlements financiers. Les Parisiens sont en situation d'infraction au fair-play financier depuis plusieurs mois. Ayant dépassé les limites de dépenses, le club parisien avait été condamné à une amende de 65 millions d'euros en septembre dernier dont 55 millions avec sursis. Une nouvelle incartade l'exposait à verser ces 55 millions restants et peut-être bien plus. Le PSG doit donc équilibrer recettes et dépenses mais aussi diminuer sa masse salariale. En effet, la nouvelle mouture du FPF mettra en avant un salary cap dans les années qui arrivent.

Le PSG a trop prêté, il doit vendre d'urgence

Aussitôt dit, aussitôt fait, Luis Campos et Antero Henrique se sont chargés de trouver un nouveau club aux indésirables parisiens. Draxler est parti à Benfica, Icardi à Galatasaray et même Layvin Kurzawa a trouvé refuge à Fulham. Néanmoins, la plupart de ces éléments ont été prêtés et le PSG a déjà atteint la limite fixée par la FIFA selon l'Equipe. Un club ne peut prêter plus de huit joueurs de plus de 21 ans par saison, un chiffre qui sera même fixé à sept la saison prochaine et six la suivante. Cela tombe mal pour le PSG alors que sa masse salariale excède encore de 30% les limites du FPF pour 2023-2024.

Le deal Keylor Navas🇨🇷 vers Fenerbahçe🇹🇷 pourrait ne pas voir le jour si le club turc reste sur l'idée d'un prêt



Le PSG a atteint le quota de plus de huit joueurs de plus de 21 ans de prêtés et la FIFA limite à ce nombre les prêts autorisés par un clubhttps://t.co/T1Y8IJaqDi — Paris Saint-Gigio (@PSGigio) January 12, 2023

Obligé de lâcher encore d'autres joueurs, le club parisien n'a plus qu'une solution : vendre à tout prix, vendre au maximum. Un impératif suivi d'actes avec la vente récente de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Il en faudra d'autres très rapidement. On pense à Keylor Navas suivi en Angleterre par Nottingham Forest notamment. De nombreux problèmes en résultent pour le PSG. Le club parisien devra vendre ses joueurs au rabais pour trouver preneur rapidement. De plus, Paris ne pourra plus tenir sa promesse de recruter un nouveau joueur pour chaque vente. Cela est impossible si les Parisiens veulent baisser leur masse salariale. Milan Skriniar attendra vraisemblablement l'été prochain pour venir dans la capitale.