Le PSG 47e, la dégringolade mondiale continue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a démarré un nouveau projet depuis l'arrivée sur son banc de Luis Enrique. L'Espagnol voulait notamment mettre fin à l'ère des stars dans la capitale, ce qui a forcément des répercussions économiques.

Luis Enrique a une idée bien précise de là où il veut emmener le PSG dans les prochains mois. Lors de son arrivée, l'Espagnol a rapidement donné la marche à suivre. Et les stars ne sont plus les bienvenues dans la capitale. Kylian Mbappé, Neymar Jr, Leo Messi ou encore Sergio Ramos, ils ont tous quitté le navire ces derniers mois. Le PSG veut désormais s'appuyer sur la formation de jeunes joueurs au fort potentiel. Et les résultats sportifs s'en ressentent, notamment sur la scène européenne. Financièrement parlant, Paris connait aussi des changements importants. Sans les stars, l'image est plus difficile à vendre, tout comme les produits dérivés. Globalement, c'est le club tout entier qui a perdu un peu de sa valeur. Et ce n'est pas le dernier classement Forbes sur les institutions sportives les plus valorisées au monde qui prouvera le contraire.

Le PSG a connu bien mieux...

Ces dernières heures, le magazine économique a en effet révélé qui dominait le classement. Et sans grande surprise, il s'agit d'une équipe de NFL, en l'occurrence les Dallas Cowboys, valorisés à 10,1 milliards de dollars. Les Dallas Cowboys devancent les Golden State Warriors (NBA, 8,8 milliards de dollars) et les Los Angeles Rams (NFL, 7,6 milliards de dollars). Pour trouver le premier club de football, il faut aller à la 12e place, avec le Real Madrid (6,6 milliards de dollars). Manchester United n'est pas loin derrière, avec la 14e place (6,55 milliards de dollars). Le Barça est 20e (5,6 milliards de dollars), Liverpool 27e (5,4 milliards de dollars), Manchester City 31e (5,1 milliards de dollars) et le Bayern Munich 34e (5 milliards de dollars). Le PSG est lui seulement 47e (4,4 milliards de dollars), soit 11 places de moins qu'en 2023. Cela a en effet un coût de changer de projet.