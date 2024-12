Le Parc des Princes se vide, la double réponse du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne fait plus forcément le plein au Parc des Princes depuis quelques semaines. De quoi inquiéter pas mal de fans et observateurs du club de la capitale, même si les champions de France temporisent.

Luis Enrique a voulu changer les choses depuis son arrivée comme entraineur du PSG. L'ancien du Barça ne veut pas coacher de stars et veut des éléments jeunes et tournés vers le collectif. Ce nouveau projet au PSG, sans joueurs de renom, ne fait pas forcément l'unanimité. Surtout que le club de la capitale n'y arrive plus en Ligue des champions. Aussi, ce nouveau PSG peine à attirer des fans au Parc des Princes. Les dernières sorties des Franciliens n'ont pas fait le plein. Et ça a été remarqué par beaucoup de fans et observateurs. Car si le Paris Saint-Germain a officiellement un taux de réabonnement de 99,4% des supporters et 148 guichets fermés consécutifs concernant les places réservées aux entreprises, le rendu n'y est pas visuellement.

Le climat accusé, des primes en solution

Pour autant, le PSG ne s'en fait pas. Selon RMC, Paris estime que cela est dû au froid hivernal mais également au nombre de reventes qui sont moins conséquentes. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain ne panique pas puisque les rentrées de ces 10 dernières années ont été tellement bonnes qu'elles protègent des baisses liées à ce nouveau projet sportif made in Luis Enrique. Toujours d'après le média, le PSG veut néanmoins s'attaquer au problème des no shows, de plus en plus nombreux et qui touche les autres grands clubs européens. Certains abonnés ou spectateurs qui ont acheté leur place ne se rendent pas au stade, ce qui nuit à l'image des clubs concernés.

Raison d'ailleurs pour laquelle Paris continue de s'appuyer sur la plateforme TicketPlace, qui représente 2,5% des revenus billetterie et qui lutte contre le marché noir. A noter que les champions de France avaient mis en place, en 2016 à Auteuil, une prime d'assiduité, qui permet aux abonnés de réduire le prix de leur abonnement s'ils se rendent à un nombre de rencontres suffisant. Cette stratégie pourrait être étendue à d'autres si besoin.