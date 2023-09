Le nouveau PSG fait rigoler l'Europe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La Ligue des Champions débute ce mardi, et le PSG reçoit Dortmund. Mais le club parisien n'est plus considéré comme un favori, voire même un outsider, de la prestigieuse épreuve européenne.

Le PSG fait-il encore peur en Europe ? La question peut se poser tant le club de la capitale a rétrogradé dans l’esprit de nombreux suiveurs du football, et ce à l’entame de la Ligue des Champions. Les années précédentes, avec les simples présences de Neymar, Messi, Mbappé ou Sergio Ramos, Paris était immédiatement classé dans les favoris pour une victoire en C1. Ce n’est plus le cas cette saison. Il y a désormais un énorme favori, avec Manchester City qui vient de tout rafler l’an passé, et semble armé pour faire le doublé européen sachant que Pep Guardiola a confié que le plus difficile avait été effectué avec ce compteur débloqué en Ligue des Champions. Derrière, le Paris SG n’apparait plus, alors que le club de la capitale a de plus en plus de mal à passer les 1/8e de finale, malgré une finale en 2020 et une demi-finale en 2021.

Le PSG encore moins favori que le Barça

Cette scène folle devant le Parc des Princes lors du dernier PSG / Dortmund en 2020 🔥



Alors, nouvelle victoire de Paris selon vous❓#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/Ipfha9il54 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2023

Sur les sites réunissant les cotes pour la victoire finale en Ligue des Champions, il n’y en a que pour Manchester City. Derrière, c’est le gouffre et trois équipes sont considérées comme outsiders : le Bayern Munich, le Real Madrid et Arsenal. Ensuite, le PSG n’apparait pas encore puisque le FC Barcelone est légèrement mieux considéré, avant que le champion de France ne fasse son entrée à 16 contre 1 (16 euros récoltés en cas de bon pari pour un euro misé par exemple). Pour les fans les plus optimistes, c’est peut-être le moment de tenter sa chance car rarement le Paris SG a été aussi peu considéré comme un futur vainqueur. Mais son début de saison et son énorme dépendance au rendement de Kylian Mbappé, n’aident pas les observateurs européens à croire dans le nouveau projet de Luis Enrique. Cela peut aussi se comprendre et le premier élément de réponse donné ce mardi soir face à Dortmund sera très attendu.

Lens n'est pas si mal placé

Le RC Lens, qui entrera en piste ce mercredi contre Séville, est bien évidemment hors course. Le club nordiste, qui vient de réaliser un début de saison catastrophique, bénéficie visiblement d’être un club français pour être bien considéré tout de même, puisqu’il est coté à 150, voire 200 contre 1. Voilà qui situe les « Sang et Or » entre Galatasaray, le PSV et le Celtic Glasgow, malgré la poule relevée dont le vice-champion de France a hérité. En attendant, le véritable objectif des troupes de Franck Haise sera de faire bonne figure dans un groupe relevé, et d'éviter la dernière place surtout.