Le nouveau maillot du PSG fuite au Qatar, c'est la cata

Par Guillaume Conte

Avant même le début de la saison 2022-2023 et la fameuse révolution attendue au Paris SG, les supporters estiment avoir une bonne raison de clamer leur mécontentement.

En effet, le nouveau maillot du PSG est déjà sorti dans des boutiques au Qatar, et les premiers retours sont plutôt négatifs. Déjà, cela n’aide pas, le club de la capitale n’a pas été autorisé à afficher le nouveau sponsor principal sur son maillot. En effet, la collaboration avec Accor Live Limitless se termine au 1er juillet, et l’arrivée du nouveau sponsor, Qatar Airways n’a pas encore été officialisé. Résultat, le sponsor manquant laisse place à un grand vide qui fait mauvais genre. Néanmoins, la tenue n’a pas convaincu, malgré quelques rappels du maillot historique signé Daniel Hechter.

Le maillot de Messi, Neymar et Mbappé

⚠🇫🇷🇶🇦 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫: PSG 22-23 Home Kit Leaked [@AusKitNerd]: https://t.co/wKOVifxWKE — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 9, 2022

En effet, il y a bien une colonne centrale, mais celle-ci est blanche et entourée de rouge, comme on peut le voir sur les indiscrétions du site spécialisé Footy Headlines. Le voeu des supporters, qui dans leur grogne collective de ces derniers mois, avaient demandé le retour définitif de la tenue historique du PSG, n’a donc pas été exaucé. Cela ne surprendra pas grand monde, les besoins marketing et commerciaux pour vendre des nouveaux maillots font partie des objectifs prioritaires du Paris Saint-Germain dans son développement à l’international.

👕 Le maillot domicile du PSG de la prochaine saison a été aperçu dans une boutique au Qatar.



💼 Le deal avec All se terminant le 1er juillet, le prochain sponsor maillot n’est toujours pas présent.



👀 Qu’en pensez-vous ? 🤔



(@Footy_Headlines) pic.twitter.com/8szD1NNHOP — Media Parisien (@MediaParisien) June 9, 2022

Et la tenue qui sera portée par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé la saison prochaine va inévitablement très bien se vendre. Les supporters parisiens restent eux, plus dubitatifs. « Il est moche, pourquoi ils ont fait ça avec notre maillot », « il faut le voir porté par les joueurs », « un des plus moches de notre histoire », « on dirait un maillot de supporter, un tee-shirt à 30 balles », ont notamment réagi les fans du PSG, qui n’ont pas été nombreux à trouver une raison de se réjouir avec ce nouveau maillot.