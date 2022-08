Le Milan AC a de l'argent, sauf pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de vendre Abdou Diallo, le PSG est sollicité par Naples ainsi que l’AC Milan pour l’international sénégalais.

Luis Campos continue ses emplettes sur le marché des transferts. Après avoir recruté Renato Sanches, l’homme fort du Paris Saint-Germain est sur le point de boucler la venue de Fabian Ruiz en provenance de Naples. Les arrivées c’est bien, mais le PSG doit également vendre afin de garder un certain équilibre financier et sportif au sein de son vestiaire. C’est ainsi que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie : Kehrer, Draxler, Herrera ou encore Kurzawa. De son côté, Abdou Diallo n’a pas été placé dans le loft par Christophe Galtier et Luis Campos. En revanche, si une belle offre arrive, l’international ivoirien, en quête d’un nouveau défi afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important, ne sera pas retenu. Selon les informations de Sky, l’AC Milan est de plus en plus chaud pour recruter Abdou Diallo… mais pas aux conditions fixées par le PSG.

L'AC Milan veut Abdou Diallo... en prêt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Abdou Lakhad Diallo (@abdou.lakhad.diallo)

Et pour cause, le Paris Saint-Germain réclame un transfert sec compris entre 20 et 25 millions d’euros pour l’ancien défenseur du Borussia Dortmund. De son côté, l’AC Milan aimerait enrôler Abdou Diallo sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il faut dire que le club lombard n’a pas un budget illimité et a déjà puisé dans ses réserves en investissant lourdement sur l’attaquant Charles De Ketelaere (32 ME), raison pour laquelle un prêt est espéré pour Abdou Diallo. Cette formule ne convient pas aux dirigeants du PSG pour le moment mais si aucune autre offre n’arrive sur le bureau de Luis Campos, alors le Portugais pourrait réfléchir à cette proposition. Tout dépend enfaite du montant de l’option d’achat et des conditions pour rendre celle-ci obligatoire ou non. Abdou Diallo, qui veut quitter Paris pour grappiller du temps de jeu, est ouvert à un départ à l’AC Milan, qui lui offre un projet très attractif sur le plan sportif. Il suffit maintenant que tout ce beau monde se mette d’accord…