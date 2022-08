Le mercato du PSG fait enrager l'Espagne

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Durant ce mercato estival, le PSG a été particulièrement efficace en enregistrant quatre nouvelles recrues. Malgré les problèmes avec le fair-play financier, Paris continue de dépenser sans compter. Ce qui agace fortement l'Espagne.

Chaque saison, le PSG passe entre les mailles du filet du fair-play financier et continue de réaliser de grosses dépenses lors des différentes périodes du mercato. Contrairement à Chelsea, Manchester City ou l'OM, le club de la capitale n'a jamais connu de sanctions très pénalisantes. Cette année encore, le PSG a recruté quatre joueurs (Renato Sanches, Hugo Ekitike, Vitinha et Nordi Mukiele) pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. En plus de ces transferts, le PSG a prolongé Kylian Mbappé en lui offrant 150 millions d'euros sur trois ans selon les informations de l'Equipe. Des chiffres qui donnent le tournis, mais surtout qui agacent l'Espagne comme le rapporte le média Cuatro qui estime que Paris ne se soucie pas des règles du fair-play financier et dépense sans imaginer les probables sanctions. Avec les ventes d'Aréola et Bulka, le PSG est en déficit de 90 millions d'euros lors de ce mercato. Un chiffre trop élevé pour l'Espagne.

Paris toujours pas rassasié sur le mercato ?

Déchaîné sur le marché des transferts, le PSG ne compte pas s'arrêter là. Comme l'a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse avant le match contre Clermont, il attend encore trois joueurs pour étoffer son effectif. « J'attends encore trois recrues. La direction et le président travaillent énormément là-dessus. Mais encore une fois, on n'est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans l'effectif. Des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour créer un groupe compétitif toute l'année et une concurrence saine également. Ces trois joueurs, je ne sais pas s'ils vont arriver bientôt ou pas. » a déclaré l'entraîneur du PSG. Et ce dimanche, c'est le nom de Fabian Ruiz qui est cité pour un nouveau transfert majeur. Visiblement, le technicien français n'est pas trop inquiété par les dépenses de son club lors du mercato. Si pour le moment le PSG n'est pas alerté par les instances du football, l'Espagne qui titille Paris sur ce sujet depuis longtemps espère qu'une sanction va bientôt tomber.