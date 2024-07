Mbappé ruine la saison 2024-25 du PSG ‍!

Dans : PSG.

A part le gardien russe Safonov, le PSG est muet lors de ce mercato estival. Il faut dire que le dossier Kylian Mbappé bloque tout, car une somme d'argent colossale est en jeu.

Le marché des transferts a officiellement ouvert ses portes il y a un mois en France et le PSG ne fait pas partie des clubs les plus actifs. Etonnant pour une formation qui va devoir compenser le départ d’un joueur majeur en la personne de Kylian Mbappé. Pour le moment, seul un gardien a signé, le Russe Matvey Safonov. Malgré les rumeurs et les pistes, rien n’avance concrètement et cela n’inquiète pas encore un club qui est habitué à reprendre tardivement, mais aussi à boucler son recrutement assez rapidement, sans avoir à être préoccupé par les soubresauts des effectifs européens. Mais pour le moment, c’est silence radio et cela peut étonner. Il y a toutefois une raison à cela et c’est le journaliste Ben Jacobs qui la donne dans une intervention dans son podcast Transfers Mailbag. L’informateur spécialisé sur le mercato, principalement en Angleterre, a eu des confirmations sur la situation actuelle au PSG, et tout est tout simplement coincé. La faute au désaccord en cours avec Kylian Mbappé, qui n’est pas du tout anodin.

Le PSG bloqué par Mbappé pour une somme colossale

« Le PSG ne bouge pas selon moi, et cela a été confirmé par des sources bien placées, car ils n’ont toujours pas trouvé d’accord sur le départ de Mbappé. Quand ils l’auront fait, ils pourront connaitre précisément leur budget et travailler dessus. Cela m’a été confirmé, il est vrai que le PSG, depuis avril, n’a pas versé son salaire à Mbappé en regard d’un accord qu’ils estiment avoir obtenu avec lui. Cet accord que le PSG entend faire respecter représente un arrangement de 150 millions d’euros, ce qui est un montant massif. Tout compris, le PSG espère économiser 200 millions d’euros avec la prime de fidélité qui a déjà sauté, les charges et les impôts. C’est toujours à déterminer entre les deux parties, cela alors que le joueur a déjà signé au Real Madrid. Une fois que ce sera réglé, ils seront beaucoup plus libres pour s’attaquer au marché. Alors, le PSG pourra changer la colonne vertébrale de l’équipe », a livré Ben Jacobs, persuadé que Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas donner le feu vert à de grosses dépenses sans avoir réglé le dossier Mbappé.

Une preuve que les mauvaises relations entre l’international français et le club parisien ont une réelle incidence sur le mercato estival, et peut-être même la saison prochaine si le recrutement est freiné au point de voir les premiers choix s’envoler dans le courant du mois de juillet. Surtout que rien n'avance dans ce dossier, alors que le joueur est concentré sur un Euro compliqué, et que le PSG estime ne rien lui devoir malgré cet accord qui semble surtout avoir été conclu oralement au plus fort de la crise, au mois d'août dernier.